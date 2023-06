В контролираната от Русия част на Украйна е взривен огромния язовир "Каховка"

Във вторник в контролираната от Русия част на Южна Украйна е взривен огромен язовир от съветската епоха, което според украинските и руските сили е довело до наводнения в зоната на военните действия.

И двете страни обвиняват другата за разрушаването на язовира, предава Ройтерс.

Непотвърдени видеоклипове в социалните медии показват серия от силни експлозии около язовир "Каховка". Други видеоклипове показват как вода се стича през останките на язовира, а минувачи изразяват шока си, понякога на силно нецензурен език.



❗️In 5 hours, the water will be at a critical level, - the head of Kherson Regional Military Administration Prokudin

Evacuation of people from dangerous areas has begun.

The Kakhovka HPP was blown up by the russian terrorist. This is a real ecological disaster. pic.twitter.com/svUorLbfzd