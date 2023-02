30 години по-късно, или как емблематичният борсов фонд SPDR промени изцяло пазарите

Той даде тласък на развитието на огромната ETF индустрия, която следва по петите тази на взаимните фондове

Представете си картината: Бил Клинтън е президент на САЩ от малко повече от седмица, дънките се носят широки, а Уитни Хюстън оглавява класациите с I Will Always Love You, пише пазарната редакторка за САЩ на Financial Times Дженифър Хюз.

Годината е 1993 г. и е започнала голяма промяна във финансовите пазари и управлението на фондове с издигането на гигантски надуваем паяк (spider, наподобява съкращението SPDR - бел. ред.) над пода на Американската фондова борса в центъра на Манхатън.

Шумотевицата бележи дебюта преди 30 години на S&P 500 Depository Receipt, или SPDR, на State Street Global Advisors (SSGA) на 29 януари 1993 г. Това не беше първият борсово търгуван фонд (ETF) - имаше канадски, листнат на фондовата борса в Торонто през 1990 г. Но SPDR даде тласък на развитието на огромната ETF индустрия, павирайки пътя й оттогава.

Мрежата от листнати в САЩ ETF-и сега е на стойност 6,5 трилиона долара, според SSGA. Това е приблизително две трети от световния им размер. И първият фонд на SSGA все още е най-големият със своите 355 млрд. долара. Активността със SPY - неговият борсов код - е още по-впечатляваща: сделки за средно 39 милиарда долара на ден, като към края на миналата година обемът на търговия беше почти три пъти по-голям от този с акциите на могъщата Apple. Казано по друг начин, повече от половината от всички компоненти на американския индекс S&P 500 струват по-малко от обема на търговията със SPY в един типичен ден. Проучване на SSGA установи, че 40 процента от инвеститорите казват, че притежават ETF в портфолиото си.

SPDR остана незначителен години наред след старта си на фона на вселената от взаимни фондове. Тогава взаимните фондове бяха и все още са гигантът на инвестиционната индустрия. Но SPDR и ETF-те предложиха нещо различно. През 1993 г. Boston Herald описва новия продукт като „отчасти акция, отчасти взаимен фонд, отчасти индексен продукт, отчасти S&P 500“.

Бидейки търгувани на борсата, те позволяват на инвеститорите да купуват и продават дялове по време на търговската сесия, докато техните конкуренти предлагат една-единствена цена след затваряне. Те също така вземат много по-малко такси от взаимните фондове, а и плащат по-малко данъци.

Отне време на тези данъчни предимства, за да привлекат редовните трейдъри, за които са най-полезни - и за професионалните инвеститори да разберат, че ETF-ите могат да работят за тях като инструменти за търговия и хеджиране, както и като евтино инвестиционно средство за дребните инвеститори, за които са били замислени. Но оттогава индустрията се разрасна лавинообразно.

Една от причините за това е способността на доставчиците на фондове да правят иновации, пускайки безброй ETF-и, позволявайки на инвеститорите да получат експозиция към набор от активи, включително суровини и корпоративни облигации. Има дори ETF-и, предназначени за използване като инструменти за краткосрочна търговия, предлагащи допълнителен ливъридж за положителни и отрицателни залози.

За тези в индустрията продължава да няма граници. На събитие за отбелязване на годишнината от 1993 г. Сю Томпсън, ръководител за дистрибуцията в SSGA на SPDR ETF-те в Северна и Южна Америка, посочи, че в крайна сметка може да бъде създаден непубличен ETF. „Не забравяйте, че „това не може да се направи“ беше онова, което хората мислеха за ETF-те за злато и за високодоходните облигации“, каза тя.

Индустрията се радва и на друга тенденция, която потвърждава нейния успех: все по-голям брой взаимни фондове се преобразуват в ETF-и.

Около 35 фонда на обща стойност 55 милиарда долара са се трансформирали през последните две години, според Morningstar. Процесът следва промяна на правилата от американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) през 2020 г., която намали разходите и облекчи трудностите, свързани със смяната на статута.

Калифорнийският финансов бутик Guinness Atkinson повлече крак през март 2021 г., последван от по-големи имена, включително фондове, предлагани от JPMorgan, Neuberger Berman и Franklin Templeton. Титанът на взаимните фондове Fidelity е в процес на конвертиране на шест фонда.

„Изглежда, че сега ме питат поне веднъж седмично за концепцията за преобразуване в сравнение с веднъж месечно не толкова отдавна“, споделя Ричард Кер, партньор и специалист по фондове в адвокатската кантора K&L Gates.

Въпреки успеха на ETF-те и последните преобразувания, те все още изостават по размер от индустрията на взаимните фондове в САЩ, която е управлявала около 27 трилиона долара активи в края на 2021 г., според Investment Company Institute. ETF-те обаче растат по-бързо.

Вземете ETF-те за акции. От 2006 г. насам към тях има нетни входящи потоци, докато при взаимните фондове – нетни изходящи, според изследване на Bank of America. Входящите потоци от над 500 милиарда долара миналата година в САЩ бяха вторите най-добри в историята, въпреки че S&P 500 претърпя най-лошата си година от 2008 г. насам, губейки 19 процента.

При относителния темп на растеж от миналата година ETF фондовете за акции могат да изпреварят по размер взаимните фондове до 2036 г., смята BofA. Рязкото ускоряване на трансформациите може да повлияе на времевата рамка. Най-новата тенденция за преобразуване на взаимни фондове само подчертава докъде са стигнали ETF-те.