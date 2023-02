Нюйоркската фондова борса ще компенсира инвеститорите заради проблем с търговията

Инвестиционни посредници са подали хиляди искове до NYSE заради проблема на 24 януари, вероятно ще бъдат възстановени около 60% от сумите

Нюйоркската фондова борса (NYSE) обяви в понеделник, че планира да възстанови средствата на инвеститорите, които са претърпели загуби поради проблем с търговията миналия месец, който предизвика масово объркване и доведе до анулиране на хиляди сделки, съобщава Ройтерс.

Членове на NYSE са подали искове за обезщетения заради загуби и борсата може да се сблъска с допълнителни искове от регулаторите, заяви собственикът ѝ Intercontinental Exchange Inc по-рано този месец.

„В съответствие с нашите правила очакваме да възстановим на членовете 100% за всички засегнати поръчки, получени от борсата“, посочва говорител на NYSE в изявление. „Това е част от защитата, която върви с търговията на прозрачна публична борса“.

Според Bloomberg News, който първи съобщи за решението на борсата, NYSE е уведомила клиентите си през последните дни, че ще покрие всички загуби за поръчки, публикувани или насочени към NYSE, докато губещи сделки, задействани на други борси, няма да бъдат покрити.

Борсата ще възстанови само около 60% от подадените искове, казва един от тримата източници на Bloomberg News. Инвестиционни посредници са подали хиляди искове до NYSE, търсейки компенсация за загубите, понесени поради проблем с търговията на 24 януари. Сред тях са Charles Schwab Corp. и Robinhood Markets Inc., както и маркет-мейкърите Virtu Financial Inc. и Citadel Securities, твърдят източниците.

Разходите за компенсации са от порядъка на едноцифрени милиони. Борсата отделя всеки месец по 500 хил. долара за покриване на прекъсвания и може да се наложи да поиска разрешение от регулаторите, за да покрие загубите, които надвишават тази сума.

Заради проблема с търговията, който от NYSE обясниха с човешка грешка, бяха анулирани хиляди сделки, засягащи стотици ценни книжа.