Мъск има мнение дори за решението на банковата криза

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е известен с това, че има мнение по много въпроси, които обича да споделя публично. Затова не е учудващо, че неотдавна той коментира в Twitter въпроса как може да се овладеят сегашните сътресения в банковата система на САЩ.

В момента банковата система на САЩ е в разгара на най-голямата си криза от 2008 г. През последните седмици под натиск са най-вече по-малките регионални банки в САЩ, но европейските кредитори също усетиха последиците от последните сътресения. Така например голямата швейцарска банка Credit Suisse трябваше да бъде спасена от своя конкурент UBS чрез спешно поглъщане.

В центъра на банковата криза в САЩ са дългосрочните облигации на общински и щатски емитенти, които всъщност са едни от най-сигурните инвестиции на финансовия пазар и предлагаха едни от най-добрите доходности в периода на ниски лихвени проценти и правителствени програми за стимулиране, припомня The Street. Поради това банки като Silicon Valley Bank (SVB) в миналото се бяха запасили с тези ценни книжа, но не се бяха предпазили от промяна в пазарните условия под формата на повишаване на лихвените проценти. Съответно и залогът се обърка: поради многократните и значителни увеличения на лихвените проценти от страна на Фед от март 2022 г. насам облигациите загубиха драстично стойността си - както и портфейлът от облигации на SVB. Това доведе до излизане на баланса извън контрол и в крайна сметка предизвика огромно изтегляне на клиентски средства поради опасения за ликвидността. В резултат на това банката беше затворена и поставена под щатски контрол.

Според The Street обаче инвеститорите са стигнали до заключението, че SVB не е единствената банка, която преследва тази стратегия, а много регионални банки може би са направили същия залог. Това е довело до масови тегления и в други финансови институции и до мащабна разпродажба на банкови акции. Сред засегнатите банки са First Republic Bank, Western Alliance Bancorporation и PacWest Bancorp.

FDIC needs to change to unlimited coverage to stop bank runs and Treasury needs to stop issuing ridiculously high yield bills, such that it makes no sense to have money in a low interest rate bank “savings” account. Right now.