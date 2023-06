Графика на деня: Технологичните гиганти, които стоят зад бичия пазар тази година

Само седем от 500-те компании, които съставляват S&P 500, формират 84% от възвръщаемостта на индекса от началото на годината към 7 юни

Американският фондов пазар остана затворен в понеделник, 19 юни, заради отбелязването на деня, в който се чества еманципацията на поробените афроамериканци в Съединените щати. Инвеститорите обаче ще се надяват, че той няма да погуби инерцията, натрупана през последните няколко седмици, докато технологичният сектор движи напред пазара все по-силно. Към 16 юни индексът S&P 500 се е повишил с 14,8% от началото на годината и с 23% спрямо дъното си от октомври 2022 г., като по този начин отговаря на едно популярно определение, че е в нов бичи пазар, пише Statista.

Откакто тази дефиниция за бичи пазар – увеличение от 20% спрямо последното дъно – беше представена за първи път на 8 юни, инвеститорите са нетърпеливи за повече, надявайки се да компенсират разочароващата 2022 г. В същото време много експерти предупреждават за преждевременна еуфория, което поражда съмнения дали сегашното рали може да бъде устойчиво. Освен факта, че рецесията все още е надвиснала над икономиката на САЩ, докато Федералният резерв продължава да се бори с инфлацията, коментаторите на Wall Street посочват, че тазгодишното рали е подхранвано почти изцяло от много малко, но много големи компании.

Според Хауърд Силвърблат, старши индексен анализатор в S&P Dow Jones Indices, секторите на информационните технологии и комуникационните услуги, т.е. предимно технологични неща, са отговорни за почти 90% от възвръщаемостта на S&P 500 от началото на годината към 7 юни. Без компаниите от тези два сектора S&P 500 би се повишил само с 1,41% за същия период вместо с 11,98%, като се включи технологичната индустрия.

Може би още по-удивителното е, че само седем от 500-те компании, които съставляват S&P 500, формират 84% от възвръщаемостта на индекса от началото на годината към 7 юни. Според Silverblatt само Apple, Microsoft и Nvidia са отговорни за повече от половината от печалбите на индекса тази година, а Alphabet, Amazon, Meta и Tesla допринасят с още 34%. Като изключим тези компании от уравнението, S&P 500 би имал възвръщаемост от нищожните 1,88 на сто тази година и никой нямаше да говори за бичи пазар в момента.

