Акциите на Volkswagen, Amazon и Pfizer са най-предпочитаните чужди книжа от българите

Търговията с международни акции на БФБ достигна близо 180 лв. за две години

Пазарът за търговия с международни акции на Българска фондова борса – BSE International, навърши две години от създаването си. За този период на него са извършени 16 хил. сделки, а оборотът достига близо 180 млн. лв., съобщиха от БФБ.

Активността на пазара се засилва, след като за първата година от дейността оборотът надхвърли 60 млн. лева, а сделките бяха 5718.

В топ 10 на най-предпочитаните от българите акции са книжата на Volkswagen AG, Amazon.com Inc., Pfizer Inc., Porsche Automobil Holding SE, Apple Inc., Alibaba Group Holding Ltd., Tesla Inc., Mercedes-Benz Group AG, BASF SE и Siemens AG.

Затвърждава се положителната тенденция броят на дивидентите да расте, като до момента на BSE International са регистрирани над 700 разпределени дивидента в общо 11 различни валути.

18 инвестиционни посредници и банки търгуват интензивно на BSE International, като най-активните сред тях са: Централна кооперативна банка, БенчМарк Финанс, Карол, Елана Трейдинг и Загора Финакорп.

„Щастлив съм, че пазарът BSE International се утвърждава като все по-предпочитан сегмент и българските инвеститори го припознават като един атрактивен избор за своите инвестиции. Растежът на пазара през последните две години е доказателство, че потенциалът за развитие е неоспорим въпреки глобалния климат на несигурност на капиталовите пазари“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Инвеститорите на BSE International вече могат да избират от близо 400 инструмента, а емитентите на пазара се нареждат сред най-ликвидните компании в Европа, Азия, Северна и Южна Америка и Австралия. Част от портфолиото на BSE International са компании като Apple, Microsoft, Facebook, IBM, Intel, Cisco, 3М, Siemens, General Electric, Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, BNP Paribas, JPMorgan Chase, Societe Generale, Visa, MasterCard Incorporated, Deutsche Bank, Commerzbank, Allianz, Deutsche Lufthansa, Airbus, Air France KLM, Boeing, Pfizer, Merck, Bayer, Deutsche Telekom, Nokia, Amazon, Adidas, Disney, Netflix, Coca-Cola, McDonald’s и много други.

Инвеститорите могат да влагат и в борсово търгувани фондове (ETF), които следват движението на индекси като DAX, S&P 500, FTSE All-World, NASDAQ-100, STOXX Europe 600, както и на основни криптовалути.

Това стана възможно благодарение на модерната технология за търговия на Deutsche Borse и нейната международна клиентска мрежа. Deutsche Borse е едновременно технологичен партньор за други борси, а също така предлага на клиентите широка мрежа, която да ги подкрепя в техни проекти за развитие.

БФБ използва търговските платформи на Deutsche Borse от 2008 г., а модерната T7 от 2019 г.

Страна по сделките на BSE International е TradeGate, която е маркет-мейкър по всички регистрирани на пазар BSE International емисии и осигурява ликвидност. Същинското прехвърляне на инструментите става в Clearstream Banking S.A., Люксембург между Централен депозитар и TradeGate. Централен депозитар води регистрите на притежателите на финансови инструменти при сделки, сключени на БФБ.

