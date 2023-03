Как протече първата банкова буря, предизвикана в социалните мрежи

Когато Министерството на финансите на САЩ и Националната асоциация за рисков капитал се уговарят за конферентен разговор в петък след фалита на Silicon Valley Bank, повече от 1000 души се включват в него. Всички те са представители на американски фирми за рисков капитал. И само броят им в този конферентен разговор показва какво е настроението: развълнувано.

Това са дните, в които Silicon Valley Bank (SVB), „домашната“ банка на всички тях, се плъзга в хаос. И часовете, в които много инвеститори в технологичния сектор започват да се досещат колко много от парите им са заложени на карта.

В края на краищата всички те имат в портфейлите си компании, чийто капитал би бил застрашен от евентуалната несъстоятелност на SVB. Това е ситуация, за чието създаване самите те са допринесли - защото цялата индустрия първо е инвестирала голяма част от парите си в една банка, а след това квазиколективно е решила внезапно да ги изтегли. И все пак ситуация, която ги кара да изглеждат безпомощни.

1,2 милиона долара на секунда

Защото сривът на SVB не е най-големият, но вероятно е най-бързият в историята на САЩ. Как е могъл да се случи? Според анализатора Скай Канавс това е било "класическа банкова паника". Много клиенти на дадена банка едновременно губят доверие в институцията и искат да изтеглят депозитите си.

Феноменът е добре познат, но скоростта е нова: британският експерт по рисков капитал Дейвид Вогел изчислява в LinkedIn, че по време на десетчасовото работно време на SVB е трябвало да бъдат теглени средно по 1,2 млн. долара в секунда.

Случаят хвърля светлина и върху рисковете на банките в цифровата ера: клиентите са свързани помежду си в реално време чрез канали като Twitter, но и WhatsApp. Онлайн банкирането им позволява да задействат трансакциите мигновено. Това може да доведе до срив на банка за 200 млрд. евро в рамките на часове - поне ако клиентите ѝ са толкова добре свързани, колкото тези на SVB.

Иван Армстронг, един от авторите на бизнес бюлетина Napkin Math, написа в Twitter по време на спасяването на банката: „За първи път виждаме масово източване на банкови сметки, предизвикано от социалните медии". И предупреди: „Ако вашата клиентска база е активна в Twitter, това може да ви се случи също толкова лесно“.

Екип от репортери в Силициевата долина, Ню Йорк и Германия на Handelsblatt разговаря с над 20 основатели и инвеститори в рисков капитал. Това дава възможност на германската медия да проследи първия банкрут, предизвикан от социалните медии.

Четвъртък, 23 февруари

Авторът Бърн Хобарт разглежда основните проблеми на банката в новия брой на бюлетина The Diff, посветен на технологиите и финансите. Сред тях е, че тя е инвестирала парите на клиентите си от стартиращи компании в облигации с дълъг срок на погасяване. Но сега, поради трудната среда, повече компании се нуждаят от капитал, отколкото други внасят. По онова време в отчетите на банката има бележка под линия: ако се наложи да продаде облигации в краткосрочен план, за да остане ликвидна, тя ще реализира големи загуби.

