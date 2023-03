Големи банки в САЩ инструктират служителите си да не влошават кризата

Обикновено кредиторите се конкурират за клиенти, но ръководствата на институциите сега съветват банкерите да не въздържа от „привличане на клиентски бизнес от институция в стрес"

Големи банки в САЩ, сред които JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Bank of America Corp., предупреждават служителите си да внимават, за да не влошат банковата криза.

JPMorgan, най-голямата банка в страната, е казала на всички свои служители в документ от 13 март, че „никога не трябва да експлоатират ситуация на стрес и несигурност“. Ройтерс разполага с откъси от документа.

В коментар в същия документ се посочва, че служителите не бива да правят пренебрежителни коментари по отношение на конкурентите.

В същия ден, в който е разпространен този документ, ръководителите на звеното за потребителско и бизнес банкиране са казали на служители на клон, че трябва да се въздържат от „привличане на клиентски бизнес от институция в стрес“, пише още Ройтерс.

Citigroup също е дала подобни насоки на своите бизнес ръководители, съобщава източник, запознат с въпроса. Насоките включват да не се спекулира с други банки или пазарни слухове.

Кредиторът е изпратил бележка, в която напомня на банкерите, че в дискусии с потенциални клиенти не трябва да обсъждат състоянието на други банки, казва източник, приближен до висшето ръководство на банката.

Висшите ръководители на Bank of America Corp също са информирали служителите си да не преследват клиентите на банки в затруднено положение или да правят нещо, за да изострят ситуацията, според друг източник на агенцията.

Мери Мак, главен изпълнителен директор на звеното за банкиране за потребители и малък бизнес в Wells Fargo & Co., е изпратила съобщение до персонала в четвъртък, в което казва: „Не трябва да участваме в каквато и да е дейност, която може да се възприеме като възползване от настоящата ситуация в ущърб на другите“.

След срива на Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенти на банките са преместили около половин трилион долара депозити от най-уязвимите банки в САЩ в по-големи финансови институции, според анализаторите на JPMorgan. Големите банки се считат за по-сигурни от клиентите, защото регулаторите изискват от тях да държат повече капитал, за да издържат на шокове.

Въпреки че кредиторите редовно се конкурират за клиенти, загубата на доверие, която разтърси банковата система през последните две седмици, породи опасения за зараза, която може да доведе до по-широка паника.

Сътресенията предизвикаха безпрецедентни действия от страна на регулаторите за гарантиране на депозитите на SVB и Signature. Президентът на САЩ Джо Байдън, министърът на финансите Джанет Йелън и главният изпълнителен директор на Citigroup Inc. Джейн Фрейзър направиха изявления през последните дни, за да уверят обществеността, че банковата система на САЩ е в безопасност.

„Всички имаме личен интерес да поддържаме американската финансова система силна и процъфтяваща“, коментира в тази връзка говорител на JPMorgan.