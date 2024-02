Водещи американски кредитори се сливат в сделка за 35 млрд. долара

С придобиването на Discover от Capital One се обединяват две от най-големите компании за кредитни карти в САЩ

Американският кредитор Capital One е договорил закупуването на конкурента си Discover Financial за 35,3 млрд. долара, изцяло в акции. Сделката ще обедини две от най-големите компании за кредитни карти в САЩ, съобщава Financial Times.

Придобиването на Discover от Capital One оценява акциите на по-малкия конкурент с 27% над цената на затваряне от петък. Съгласно условията на сделката акционерите на Discover ще получат по 1,0192 акции на Capital One за всяка сегашна.

„Чрез това сливане създаваме компания, която е изключително добре позиционирана да създаде значителна стойност за потребителите, малките бизнеси, търговците и акционерите, докато технологиите продължават да трансформират плащанията и банковия пазар“, коментира Ричард Феърбанк, основател и главен изпълнителен директор на Capital One.

Сливането между базираната във Вирджиния Capital One и базираната в Илинойс Discover ще разтърси пазара на кредитни карти в САЩ и бележи една от най-големите сделки в индустрията от финансовата криза през 2008 г.

Capital One и Discover са две от най-големите институции за кредитни карти след JPMorgan Chase и Citigroup. Discover предлага и мрежа за плащания, което я прави конкурент на компании като Visa и Mastercard.

Последното голямо сливане между две банки се случи преди почти пет години, когато регионалният кредитор BB&T купи SunTrust за около 28 млрд. долара, създавайки Truist.

Консолидирането на силно фрагментирания американски банков сектор се очаква отдавна, но няколко големи играчи изпитват трудности успешно да интегрират и уловят синергиите, които се очакват при сливането на два конкурента.

Capital One и Discover заявиха в понеделник, че се очаква сделката да генерира синергии при разходите от 1,5 млрд. долара през 2027 г. и да постигнат възвръщаемост на инвестирания капитал от 16% през 2027 г.

Потенциалната сделка се случва в момент, когато американските регулатори планират да реформират правилата за банкови сливания, опитвайки се да засилят прозрачността и надзора над сделките.

Придобиването на Discover от Capital One вероятно ще бъде проучено внимателно от антитръстовите регулатори в САЩ предвид огромния размер на бизнесите с кредитни карти на двете компании.

Банките заявиха, че очакват сделката да приключи до края на 2024 г. или началото на 2025 г.

Capital One, известна в САЩ с рекламния си лозунг „Какво има в портфейла ви?“ и рекламите с известни лица като Самюел Джаксън и Дженифър Гарнър, е 12-ата по големина американска банка по активи.

Тя бе една от няколкото кредитора, които се оказаха под натиск след краха на Silicon Valley Bank през март миналата година.

Акциите на Capital One оттогава насам се възстановиха, подкрепени отчасти от поемането на дял от почти 1 млрд. долара от Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет.