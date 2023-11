България ще въведе правила за информация с данъчните администрации на ЕС за криптоактиви

Правителството одобри присъединяването на страната ни към инициативата, която е свързана с дейността на ОИСР

България ще въведе международните правила за автоматичен обмен на информация между данъчните администрации за криптоактиви (CARF). Страната ни е поела този ангажимент, съобщи пресцентърът на Министерския съвет след взетото решение от правителството.

Документът „Рамка за предоставяне на информация за криптоактиви и изменения на общия стандарт за предоставяне на информация“ (Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (CARF) е разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е одобрен на 26 август 2022 г.

Неговата цел е да се повиши данъчната прозрачност по отношение на криптоактивите и да се подобри административното сътрудничество чрез обмен на получената информация между компетентните органи.

Това е политически, а не правно-обвързващ ангажимент за подкрепа на международните правила за предоставяне и обмен на информация за криптоактиви, разработени от ОИСР, уточняват от Министерския съвет.

От там напомнят, че аналогични правила са регламентирани на ниво Европейски съюз и в европейска директива на Съвета от 17 октомври, променена във връзка с административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, която България трябва да въведе в националното ни законодателство до 31 декември 2025 г.

От Министерския съвет напомнят, че през септември няколко държави, включително на ниво Европейски съюз, подеха инициатива за публикуване на съвместно изявление, с което юрисдикции от целия свят изразяват намерение за въвеждането на новите международни правила.

България, като член на Европейския съюз, страна по Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси и държава, ангажирана с международните стандарти за обмен на информация, е сред юрисдикциите, поканени за включване в инициативата.

Предвижда се на 10 ноември значителен брой юрисдикции - членове на Европейския съюз, ОИСР, Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели и Г-20 да подкрепят съвместното изявление, като го публикуват на интернет страниците си. Публикуването на съвместното изявление е възложено на министъра на финансите.

Подкрепата на съвместното изявление от страна на България е сигнал за ангажираността на страната ни с дейността на ОИСР и демонстрира постоянството и последователните ни усилия за пълноправно членство. Въвеждането на правилата за предоставяне и обмен на информация за криптоактиви е един от критериите в областта на данъците, по които ОИСР ще оценява готовността на страната за членство в организацията.