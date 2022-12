Binance спря временно тегленията на стейбълкойна USDC

Binance, най-голямата криптоборса в света, обяви във вторник, че замразява тегленията на стейбълкойна USDC, докато се осъществява „суап на токени“ (размяна на криптовалути без нуждата на фиатна валута посредник), съобщава CNBC.

Решението е факт, докато инвеститорските притеснения за стабилността на Binance растат след краха на конкурента FTX. Причина са и съобщенията за възможното повдигане на наказателни обвинения срещу борсата от страна на американските власти.

От Binance посочват, че „временно слагат на пауза“ тегленията на USDC – стейбълкойн, обвързан с американския долар – докато се осъществява суап на токени.

#Binance is conducting a token swap involving $USDC . As a result, $USDC withdrawals are temporarily paused. $USDT & #BUSD withdrawals are available and unaffected. $USDC withdrawals will reopen once the token swap is completed. https://t.co/CxgCGBUJEA

Главният изпълнителен директор на Binance Чанпън Джао написа в Twitter, че борсата отчита увеличени тегления на USDC.

По-рано през деня стана ясно, че само в понеделник нетните изходящи потоци на борсата – разликата между стойността на влизащите и излизащите от борсата активи – са достигнали 902 млн. долара по данни на платформата за блокчейн данни Nansen.

Нетният отлив е най-големият за борсата от 13 ноември насам – два дни, след като FTX подаде документи за защита от фалит.

USDC се използва от инвеститори за търговия на различни други криптовалути, без да е нужно обръщането на монети в щатски долари. Ако трейдърите теглят USDC от Binance, то е възможно да ги вкарват в друга платформа.

Джао заяви, че обмен в USDC от стейбълкойна PAX, както и от собствения токен на Binance – BUSD, изисква минаване през банка, базирана в Ню Йорк, която все още не е отворила. На Източното крайбрежие в САЩ в момента е малко след 5 часа сутринта.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2