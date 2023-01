Прокуратурата и ДАНС разследват криптокомпанията Nexo

Прокуратурата и МВР влязоха в офиси на основаната от българи криптокомпания Nexo.

По информация от прокуратурата акцията цели неутрализиране на незаконна престъпна дейност. По нея работят служители на Национална следствена служба, ДАНС, жандармерията и Столична дирекция на вътрешните работи.

Основните организатори на дейността са български граждани и основната дейност е от територията на България, съобщи на брифинг говорителката на прокуратурата Сийка Милева.

Компанията е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, голяма част от които представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми, съобщи тя.

Разследва се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставянето на банкова дейност без необходимия лиценз и компютърни измами.

В коментар, публикуван в официалния профил на компанията в Twitter, Nexo посочват: „За съжаление, със скорошните регулаторни ограничителни мерки срещу криптовалутите някои регулатори наскоро възприеха подхода първо да бият, а после да задават въпроси. В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще мине“.

От компанията посочват също, че винаги са работили в сътрудничество със съответните власти и регулатори и изразиха надежда, че през идните седмици ще могат да съобщят „вълнуващи новини“.

Unfortunately, with the recent regulatory crackdown on crypto, some regulators have recently adopted the kick first, ask questions later approach. In corrupt countries, it is bordering with racketeering, but that too shall pass. 6/