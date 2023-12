Машината на биткойн манията минава на следваща предавка с новото рали

Преминаването на цената на биткойна на прага от 42 хил. долара е само началото на нов суперцикъл, който ще я тласне до над половин милион долара – това е новият наратив на криптопривържениците, който помита стремглаво Wall Street, пише Bloomberg.

Такова е и осезаемото усещане за еуфория при дигиталните активи в момента, като най-голямата криптовалута по пазарна капитализация изпрати трети пореден месец на ръстове, прибавяйки нови 11% към стойността си само от началото на декември. Цената е на най-високото си равнище, откакто пазарът започна да се срива през април 2022 г.

Цялото това вълнение около поскъпването вади на преден план разпалени прогнози за бъдещи ръстове – повечето от които на базата на не повече от интуиция или не много ясни технически анализи.

Биткойнът се намира в разгара на съживяване, което малцина очакваха тази година. Монетата поскъпна с над 150% от началото на 2023 г., докато мнозина участници на пазара очакваха скорошно пускане на първи спот биткойн борсово търгуван фонд (ETF) в САЩ. Приповдигнатото настроение накара главния изпълнителен директор на Coinbase Браян Армстронг, например, да напише в Х, че „биткойнът може да е ключът за разширяването на западната цивилизация“. Междувременно пророчествата за това докъде може да стигне цената на монетата варират от 50 хил. долара в краткосрочен план до над 530 хил. долара.

One idea I’ve been contemplating is that Bitcoin may be the key to extending western civilization.

The natural trend of whichever country has the reserve currency is to inflate the money supply and increase deficit spending until it loses that advantage. The U.S. is somewhere on…