Работа, пари, успех: Как да разберем кога имаме достатъчно?

В това да искаме повече има логика - но безкрайната гоненица може да се превърне в мания, да навреди на връзките ни или да разруши психическото ни здраве

Колко е достатъчно?

Независимо дали става въпрос за пари, или други мерни единици за успех, това е въпросът, пред който е трябвало да се изправи Маниша Такор, наближавайки 50-ия си рожден ден. Експертът по лични финанси и автор се е оказала изведнъж прикована на легло заради здравословни проблеми, притеснена, че буквално работи до смърт.

„Не можех да продължа“, спомня си Такор. „Оказах се в позиция, в която нямаше повече какво да дам. Изстисках се до последна капка, опитвайки се да преследвам нещо повече. Трябваше да намеря антидота и да разбера как се оказах в такова положение“, допълва тя.

Но колкото и труден да е периодът, едно добро нещо излиза от него – книгата ѝ MoneyZen: The Secret to Finding Your 'Enough'.

Идеята ѝ на практика предизвиква всяка една социална норма. Все пак всички ние сме поставени в ситуация да гоним пари, работа, постижения.

В това да искаме повече за себе си и семействата си има логика. Но в даден момент безкрайната гоненица може да се превърне в мания, да навреди на връзките ни или да разруши психическото ни здраве.

За изненада на Такор книгата, която тя пише основно за жени в средата на кариерата си, намира резонанс сред по-голяма аудитория.

„Изумих се до каква степен това чувство, което описвам, надскача стандарт на живот, възраст, пол, професия“, казва тя. „Няма значение колко изкарвате или какво постигате, това чувство е забележително широкоразпространено“, допълва тя.

Трябва да свършите трудната работа на самоанализирането

Ако смятате, че това, което сте, не е достатъчно, то причината може да се корени още в детството. Ако семейството ви е имало постоянни тревоги, свързани с финансите например, това затруднение може да е оставило отпечатък върху остатъка от живота ви.

Всъщност, инструктори, които се занимават с работа с мениджъри, са казали на Такор, че почти всички от клиентите им работят по стари травми.

„Единственият начин да излезете от даден проблем е като преминете през него“, казва Такор. „Трябва да свършите трудната работа по установяването на това кои фактори са ви накарали да стигнете до това състояние. В моя случай това беше идеята, че самооценката ми е равна на нетното ми състояние“, посочва тя.

Променете начина, по който мислите за живота си

Успехът е нещо повече от цифрите в банковата ви сметка.

„На 50-годишна възраст осъзнах, че съм прекарала три десетилетия от живота си, живеейки за нетното си състояние“, казва Такор. „Променете тези токсични уравнения: установете как да увеличите до максимум използването на оскъдни ресурси – време и пари – за подобряване на финансовото си здраве и емоционално богатство“, съветва тя.

Позволете си да постигате по-малко

Може и да изглежда контраинтуитивно, но това да сте постоянно заети, е вид отбягване на реалността. Ако всяка една минута от деня е запълнена със задачи, то тогава нямаме време да мислим върху по-големите въпроси като това дали се наслаждаваме на живота и работата си.

Целете се в по-малкото.

„Когато за първи път се натъкнах на тази концепция, си помислих „Какво ужасно нещо да кажеш на хората!“, спомня си Такор. „Но само се замислете: постоянно сме така припрени и превъзбудени, и затрупани със задачи. Ако си позволите да постигате по-малко, така си позволявате да живеете повече“.

Но нищо от това не се постига лесно в един свят, воден от парите и изпълнен с картини на перфектен живот в рекламите и социалните мрежи.

Разсъждаването върху концепцията за „достатъчност“ също е едно добро начало, за да слезем от въртележката и да се насладим на настоящето малко повече.

Колкото до самата Такор – дали след всичко, през което е преминала, се чувства достатъчна?

„Не всеки ден“, признава тя, но казва също: „Някои дни се улавям, че отново съм погълната от вихрушката. Но през много дни, да, чувствам се достатъчна“.