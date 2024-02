Изкуственият интелект - инкубатор за милиардери

Почти цялото състояние, натрупано от богатите в света тази година, се дължи на AI

Дженсън Хуанг. Снимка: Walid Berrazeg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Богатството на съоснователя на Nvidia Corp. Дженсън Хуанг нарасна значително, след като бързото поскъпване на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект (AI), изстреля пазарната капитализация на производителя на чипове над тази на Amazon.com Inc. за първи път, пише Bloomberg.

Същото това поскъпване на акциите доведе до появата на друг милиардер в семейството на Хуанг: неговата далечна братовчедка Лиза Су, главен изпълнителен директор на конкурента на Nvidia - Advanced Micro Devices Inc., чието състояние се оценява на 1,2 млрд. долара, след като акциите ѝ удвоиха цената си през последната година.

Двамата милиардери от едно семейство, производители на чипове, илюстрират мащабите на манията по изкуствения интелект, която доминира на фондовия пазар и е двигател на по-голямата част от натрупването на състояние от най-богатите хора в света през тази година.

Сред 500-те най-богати хора 30 дължат поне част от състоянието си на компании, които се проследяват от глобалния индекс за изкуствен интелект на Bloomberg. Тези дялове са увеличили нетното им състояние с общо 124 млрд. долара от началото на тази година, което представлява 96% от общото богатство, натрупано в индекса на милиардерите Bloomberg Billionaires Index.

Сред най-печелившите са Хуанг и Марк Зукърбърг, чиято Meta Platforms Inc. за втора поредна година е на второ място по поскъпване на акциите в състава на широкия борсов индекс S&P 500 след Nvidia. Стив Балмър също е на гребена на вълната от оптимизъм, която съпътства партньорството на Microsoft Corp. с OpenAI, а състоянието на Майкъл Дел нараства отчасти благодарение на инициативите за изкуствен интелект в Dell Technologies Inc. и Broadcom Inc.

Изкуственият интелект прави богатите още по-богати. Графика: Bloomberg

Лиза Су не е единственият новоизлюпен милиардер в резултат на AI възхода: Чарлз Лян, съосновател на Super Micro Computer Inc., е утроил състоянието си до 6,2 млрд. долара тази година, тъй като акциите на компанията му с лекота са задминали възвръщаемостта на други акции, свързани с изкуствения интелект. Нетното състояние на съоснователя на Palantir Technologies Inc. Алекс Карп възлиза на 2,8 млрд. долара, след като акциите на производителя на софтуер с изкуствен интелект поскъпнаха с 31% за един ден миналата седмица след силен тримесечен отчет.

Други милиардери печелят косвено. Нетното състояние на основателя на SoftBank Group Corp. Масайоши Сон се е увеличило с 3,7 млрд. долара тази година, след като стойността на акциите на производителя на чипове Arm Holdings Inc. почти се удвои в рамките на три борсови сесии след отчет, който показа, че разходите за изкуствен интелект засилват продажбите. ARM е 90% собственост на SoftBank.

Мащабът на печалбите повдига въпроси за устойчивостта на подема. Стратегът на Bank of America Майкъл Хартнет заяви по-рано този месец, че напливът към технологичните акции започва да прилича на дотком балона.