Бил Гейтс препоръчва: Интересни книги и музика за празниците

Милиардерът по традиция споделя качествени четива, с които се е запознал през годината

Бил Гейтс отново отбелязва празничния сезон със списък с любими книги, които е прочел през изминалата година. И този път той остави няколко допълнителни подаръка на дъното на коледния чорап.

Гейтс, отявлен читател, който чете приблизително по 50 книги всяка година и редовно дава препоръки в сезонните си списъци, и сега препоръчва интересни четива. Най-новият му ваканционен списък включва и поредица от онлайн лекции по икономика, които той нарича „фантастични“, както и празничен плейлист в Spotify „просто за забавление“.

„Обичам празничната музика и съставих списък с някои любими – класически и модерни мелодии от САЩ и света“, написа Гейтс в публикация в блога си, цитирана от CNBC.

Препоръките на съоснователя на Microsoft започват с три нехудожествени книги, за които той казва, че „се сеща веднага“, когато започва да пише списъка си. Ето и какво препоръчва Бил Гейтс за празничния сезон:

The Song of the Cell („Песента на клетката“ – бел. прев.) на Сидхарта Мукерджи

Мукерджи, носител на „Пулицър“ и онколог в Колумбийския университет, пише за това, което Гейтс нарича „градивните елементи на живота“ – клетките, които изграждат всички живи организми.

В известен смисъл The Song of the Cell е медицинска история, обхващаща откриването на клетки през 17 век и как разбирането на хората за тях се е развило с времето. Книгата, публикувана миналата година, също така отправя поглед напред към бъдещите медицински пробиви, които клетъчната манипулация може да отключи.

Книгата ще ви помогне да разберете по-добре собственото си тяло, особено какво означава, когато се разболеете, пише Гейтс.

„[Мукерджи] започва с обяснение как животът се е развил от едноклетъчни организми и след това показва как всяко човешко заболяване или последствие от стареенето се свежда до нещо, което се обърква в клетките на тялото“, допълва той.

Not the End of the World („Не краят на света“ – бел. прев.) на Хана Ричи

Какво ще кажете за малко климатичен оптимизъм, който да ви вкара в коледно настроение? „Всеки, който иска да води информиран разговор за изменението на климата, трябва да прочете тази книга“, пише Гейтс.

Not the End of the World е поглед към това как светът всъщност може да спечели битката срещу изменението в климата. Авторката е учен, занимаващ се с данни, в Оксфордския университет.

Ричи „вярвала – както правя много екоактивисти – че живее в най-трагичния период на човечеството“, пише Гейтс. Но като разглежда по-сериозно данните, Ричи осъзнава, че колкото и да са лоши нещата, хората всъщност напредват в борбата с изменението на климата.

„В „Не краят на света“ тя използва данни, за да разкаже контраинтуитивната история, която противоречи на сценариите за края на света що се касае до климата и други екологични теми, без да пренебрегва предизвикателствата“, допълва той.

Invention and Innovation („Изобретение и иновация“ – бел. прев.) от Вацлав Смил

Смил, почетен професор по екология в Университета на Манитоба, е един от любимите автори на Бил Гейтс. Милиардерът твърди, че е прочел всяка една от 44-те книги на Смил и че „никой не е по-добър от Смил в обяснението на миналото“.

В Invention and Innovation, която беше публикувана през февруари, Смил разглежда примери за човешки иновации през цялата история. Той пише за изобретения, които са били подценени или дори са се оказали катастрофални. Освен това обяснява какво се случва с иновациите, които отдавна са обещани на хората, но още не са се случили – като производството на енергия чрез ядрен синтез.

Гейтс отбелязва, че Смил не е толкова оптимистично настроен като него за настоящата епоха на иновациите. Авторът идентифицира „безпогрешни признаци на техническа стагнация и забавящ се напредък“. Все пак Гейтс препоръчва книгата на всеки, който се интересува да разбере „как човешката изобретателност ни доведе до този момент във времето“.

Онлайн лекции по икономика на Тимъти Тейлър

Гейтс отдавна е фен на Тейлър – учил в Станфордския университет икономист, който работи като управляващ редактор на Journal of Economic Perspectives. Сега съоснователят на Microsoft препоръчва три серии от онлайн лекции на Тейлър, които са достъпни за стриймване в абонаментната услуга Wondrium.

„Не можете да сгрешите с нито една от лекциите на Тейлър“, пише Гейтс. Лекциите, които покриват общо 96 видеоклипа от около 30 минути всеки, разглеждат различни теми в широкия спектър на икономиката.

Както Гейтс го описва: „Новата глобална икономика“ ви учи на основната икономическа история на различните региони и как работят пазарите. „Икономика“ е най-подходяща за хора, които искат да разберат задълбочено принципите на икономиката. „Неочаквана икономика“ вероятно има най-широка аудитория, защото Тейлър прилага тези принципи към нещата в ежедневието ни, включително даването на подаръци, трафика, природните бедствия, спорта и други“.

Празничният плейлист на Гейтс

Милиардерът споделя и плейлист с общо 54 песни, който е достъпен в профила му в Spotify, „просто за забавление“.