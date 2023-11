Отпадъци от Adidas, Walmart и други брандове захранват тухлени пещи в Камбоджа

Нов доклад показва, че във въпросните заводи за тухли работници съобщават за сериозни проблеми със здравето си

Отпадъци от най-малко 19 международни марки, включително Adidas и Walmart, се използват за гориво за пещи във фабрики за тухли в Камбоджа, а някои работници се разболяват, твърди доклад на местна правозащитна група, публикуван днес и цитиран от Ройтерс.

Докладът на Камбоджанската лига за насърчаване и защита на правата на човека (LICADHO) е базиран на посещения в 21 тухлени фабрики в столицата Пном Пен и съседната провинция Кандал, проведени между април и септември, както и на интервюта с настоящи и бивши работници.

Установено е, че отпадъци от облекла, които не са ползвани, включително платове, пластмаса, каучук и други материали, се изгарят в седем фабрики. Заводите използват подобни отпадъци, за да спестят разходи за гориво, се казва в доклада.

„Няколко работници съобщиха, че изгарянето на отпадъци от дрехи им причинява главоболие и респираторни проблеми. Друга заяви, че това я е накарало да се чувства особено зле, докато е била бременна“, допълва текстът.

Няколко марки, включително Primark и Lidl, твърдят, че разследват въпроса.

Изгарянето на отпадъци от облекла може да освободи вещества, които са токсични за хората, ако условията на горене не се управляват внимателно, а пепелта може също да съдържа големи нива на замърсители, сочи вътрешно проучване от 2020 г. на Програмата на ООН за развитие (UNDP), което измерва емисиите от инсинераторите на фабриките за дрехи в Камбоджа, изгарящи отпадъци от облекло. Проучването е разгледано от Ройтерс.

В доклада се казва, че тези токсични вещества включват диоксини, които могат да причинят рак. UNDP отказва да коментира доклада.

Отделен доклад от 2018 г., създаден от британски учени в Royal Holloway, Университета на Лондон, твърди, че остатъците от дрехи често съдържат токсични химикали, в това число хлорна белина, формалдехид и амоняк, както и тежки метали, пластмаса и смоли, използвани в процесите на боядисване и създаване на щампи.

Работниците в тухлените фабрики са съобщили за редовни мигрени, кървене от носа и други заболявания, се казва в британския доклад.

Брандовете, изброени в доклада на LICADHO, са: Adidas, C&A, Cropp, Sinsay, Disney, Gap, Old Navy, Athleta, Karbon, Kiabi, Lululemon Athletica, Lupilu на Lidl Stiftung & Co, No Boundaries на Walmart, Primark, Reebok, Sweaty Betty, Tilley Endurables, Under Armour и Venus Fashion.

Adidas, която произвежда в 16 завода в Камбоджа, твърди, че е започнала разследване, за да види дали боклукът не се отклонява от разрешените маршрути към заводите за тухли.

Екологичните политики на Adidas в Камбоджа гласят, че всички отпадъчни материали от доставчиците на облекло трябва да се изхвърлят или в одобрен завод за производство на енергия от отпадъци, който е напълно регулиран и има контрол на качеството на въздуха, или в лицензирани от правителството центрове за рециклиране, твърди компанията.

Lidl твърди, че приема много сериозно казаното от LICADHO, както и че е започнала разследване, но не може да предостави допълнителна информация.

LPP твърди, че не е знаела, че текстилните ѝ отпадъци се изгарят в тухлени пещи, но вече се е свързала с агентите, отговорни за пускането на поръчки в Камбоджа. LPP казва, че планира ден за информираност в началото на 2024 г. за своите агенти и фабрики в страната, с особен акцент върху управлението на отпадъци.

Primark, която получава стоки от 20 завода в Камбоджа, заяви, че проучва проблема. Sweaty Betty не коментира въпроса, но казва, че работи в тясно сътрудничество с доставчиците си, за да гарантира, че отговарят напълно на екологичния ѝ кодекс за поведение.

Tiley Endurables посочва, че е „много притеснена“ от констатациите и работи само с фабрики, които са преминали одити.

Другите брандове не са отговорили веднага на запитването на Ройтерс за коментар. Камбоджанското министерство на околната среда и компанията за събиране на отпадъци Sarom Trading също не са откликнали на запитванията.