„Китайският ChatGPT“ се готви за IPO в Хонконг 

Mobvoi вече е избрала банките за процеса и може да набере до 300 млн. долара

Mobvoi, китайска компания за изкуствен интелект и производител на смарт устройства, е избрала банки за първично публично предлагане в Хонконг, което може да набере около 200-300 млн. долара, твърди Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Базираната в Пекин фирма, която миналия месец дебютира със свой собствен модел на генеративен изкуствен интелект, работи с China International Capital Corp. и China Merchants Bank International, за да се подготви за първична продажба на акции. Първичното публично предлагане може да се осъществи още тази година, твърдят източниците, като помолиха да не бъдат идентифицирани, тъй като информацията е поверителна.

Плановете са предварителни и подробностите за предлагането, като например размерът и сроковете, могат да се променят. Представител на CICC отказва да коментира темата пред агенцията, а CMBI и Mobvoi не са отговорили веднага на молбите за коментар.

На фона на ранния успех на вездесъщия чатбот на OpenAI Inc. компаниите за изкуствен интелект в Китай бързат да пуснат свои собствени отговори на ChatGPT и търсят повече финансиране, за да стимулират растежа на сектора. Най-високопоставеният надзорник на интернет в Пекин публикува проектонасоки, с които се изисква преглед на сигурността на генеративните услуги с изкуствен интелект, като например платформата Xulie Houzi на Mobvoi, както и моделите на Baidu Inc. и SenseTime Group Inc.

Основана през 2012 г. от група бивши служители на Google на Alphabet Inc., три години по-късно Mobvoi привлече първата директна инвестиция на американския технологичен гигант в Китай, след като през 2010 г. той изтегли своята търсачка от страната. Уебсайтът на Mobvoi показва, че потребителите го разпознават като производител на продукти, включително смартчасовници и умни високоговорители. Нейният софтуер за изкуствен интелект се използва в редица услуги, включително в областта на финансите, телекомуникациите и грижите за възрастни хора.

Наред със стратегическото партньорство с Alphabet Mobvoi привлеча и Volkswagen AG като инвеститор и партньор чрез кръг на финансиране през 2017 г. и създаване на съвместно предприятие. Компанията също така е подкрепена и от Sequoia и Zhenfund. Mobvoi има приблизително 700 служители и освен централата си в Пекин има офиси в Сиатъл и Тайпе, показва информация в уебсайта ѝ.