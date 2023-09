Акциите на Instacart скочиха с 43% при дебюта им на Nasdaq

Оценката на приложението за доставка на храни достигна над 14 млрд. долара

Акциите на Instacart скочиха с 43% при дебюта си на Nasdaq във вторник, давайки на приложението за доставка на храни оценка от над 14 млрд. долара дни след като дизайнерът на чипове Arm на SoftBank записа изключително успешно първично публично предлагане (IPO), съобщава Ройтерс.

Листването на базираната в Сан Франциско Instacart бе оценено в горния край на ценовия диапазон от 28 до 30 долара, събирайки постъпления за общо 660 млн. долара. От тях 237 млн. долара ще отидат към инвеститорите, които са продали акции в предлагането.

IPO даде на Instacart оценка от почти 9,9 млрд. долара – частица от 39-те млрд. долара, на които бе оценена през 2021 г., когато беше последният кръг финансиране.

Няколко стартъп компании трябваше да намалят оценките си от 2022 г. насам, след като инфлацията, геополитическият натиск и бързото увеличение на лихвите от Федералния резерв влошиха икономическия климат.

Силният дебют на Instacart, заедно с тези на Arm и на RayzeBio миналата седмица, може да насърчат други стартъпи да тестват водите и потенциално да съживят IPO пазара след близо 18-месечна суша.

Въпреки това хладното приемане на IPO-то на Neumora Therapeutics миналата седмица подсказа за ограничен ентусиазъм на инвеститорите към нови листвания, а пазарът е много далеч от силните 2020 и 2021 г.

„IPO пазарът е много повече „пазар на купувачите“ засега, а компаниите, които искат достъп до IPO пазара, трябва да бъдат готови [да предложат] тази отстъпка“ от IPO цената, казва Дейвид Ериксън, старши научен сътрудник и преподавател по финанси в Wharton School of the University of Pennsylvania.

„Тази отстъпка ще намалее, ако следващите няколко IPO-та, включително Instacart, имат добра цена и продължат да се търгуват добре“, добавя Ериксън.

Instacart дебютира почти три години след началото на подготовката за излизане на борсата, като дългият опит на компанията за Nasdaq включва някои ключови моменти.

Основният ѝ бизнес стана печеливш през 2022 г. и тенденцията продължи през първите шест месеца на 2023 г., разкри компанията в регулаторната си документация миналия месец.

През 2021 г. неговият съосновател Апурва Мехта се оттегли след седем години начело и назначи Фиджи Симо, бивш ръководител на Facebook приложението на Meta, за негов главен изпълнителен директор.

Goldman Sachs и J.P. Morgan са водещите поематели в IPO-то на Instacart.