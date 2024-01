Big Tech остават основният двигател на печалбата на корпоративна Америка

Въпреки смяната на лидерите в S&P 500 тази година големите технологични компании все още задават тона на пазара

Залозите, че подемът на американския фондовия пазар ще излезе извън шепа технологични гиганти (т. нар.Big Tech) тази година се сблъскват с познатата реалност - същите тези мегакомпании остават най-вероятният източник на ръст на печалбите за корпоративна Америка, пише Bloomberg.

Сезонът на отчетите за четвъртото тримесечие на технологичния сектор започва тази седмица с резултатите на Netflix Inc., Tesla Inc. и Intel Corp. Очаква се така наречената Великолепна седморка (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla и Meta Platforms) да постигне общ ръст на печалбата от около 46%, сочат данни, събрани от Bloomberg Intelligence. Това е малко под регистрираното повишение от 53% през третото тримесечие, но все още засенчва почти всички основни сектори в американския широк борсов индекс S&P 500.

Като се има предвид колко важни са тези компании за целия фондов пазар (след като формираха почти целия миналогодишен ръст на S&P 500 от 24% и го доведоха до исторически връх в петък), може да се каже, че сезонът на отчетите не е започнал, докато те не представят своите резултати.

"Доминиращият ръст на пазара идва от големите технологични компании", каза Антъни Саглимбене, главен пазарен стратег в Ameriprise Financial. "Ако те разочароват, това е реален риск за целия пазар."

Оптимистите очакват силни отчети, които да подновят възхода на S&P 500, който се забави малко в началото на годината след бурния ръст през 2023 г. Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com, Nvidia Corp., Tesla и Meta Platforms Inc. допринесоха за около две трети от този ръст.

Apple, един от стълбовете на миналогодишния подем, след като увеличи пазарната си капитализация с близо 1 трилион долара, "накуцва" през 2024 г. на фона на опасенията за перспективите за растеж пред компанията. Доставките на нейния най-иновативен продукт от години - слушалките Vision Pro на стойност 3499 долара - ще започнат следващия месец, но едва ли това ще даде тласък на продажбите скоро.

В същото време Microsoft достигна рекордни стойности благодарение на очакванията, че разширяващата се гама от софтуерни продукти с изкуствен интелект ще доведе до по-голяма печалба. Базираната в Редмънд, Вашингтон, компания заяви на 15 януари, че пуска потребителска версия на своя асистент с изкуствен интелект срещу месечна такса от 20 долара.

Смяна на лидерите

Ако погледнем фондовия пазар като цяло, S&P 500 записа слаб старт на годината, като в началото на януари спадна, но в петък достигна нов рекорд. Инвеститорите се опитват да преценят силата на американската икономика и да определят кога Федералният резерв ще започне да намалява основния си лихвен процент, който е на най-високото си ниво от дотком ерата.

Лидерите в рамките на S&P 500 се смениха през последните седмици, като книжата на Advanced Micro Devices, Broadcom, Eli Lilly и Merck са сред най-силно поскъпващите от началото на 2024 г досега. В същото време Tesla, чиито акции са поевтинели с повече от 15% за същия период, се превърна в най-голямата тежест за S&P, а Apple я следва отблизо.

За инвеститорите в технологични компании един от основните въпроси е доколко манията по изкуствения интелект ще подкрепи приходите и след това ще се отрази на цените на акциите. Nvidia, която е най-добрата акция в S&P 500 през тази и миналата година, доминира на пазара на чипове, използвани при изчисления с изкуствен интелект, и се очаква да отчете печалба за четвъртото тримесечие от над 10 млрд. долара, значително повече от 1,4 млрд. долара преди година.

Според Уенди Сунг, анализатор в Bloomberg Intelligence, без Nvidia прогнозираният ръст на печалбата за четвъртото тримесечие на индекса S&P 500 Information Technology Index ще бъде намален повече от два пъти.

"Смятаме, че все повече компании вероятно ще намерят начини да монетизират експозицията си към изкуствения интелект, а инвеститорите ще търсят доказателства за това как компаниите могат да запазят или подобрят маржовете си", пише Солита Марсели, главен инвестиционен директор за Северна и Южна Америка в UBS Global Wealth Management, в бележка от 17 януари. "Намираме се едва в началото на историята за изкуствения интелект."

Инвеститорите се тълпят

В същото време признаците за пренасищане на позициите в технологичния сектор пораждат опасения от риск от разпродажби, ако резултатите на някои от гигантите разочароват. Проучване на глобални мениджъри на фондове, проведено от Bank of America Corp. този месец, показа, че най-често срещаната сделка е дългата позиция в Big Tech и други акции на технологични компании.

За Мат Мейли от Miller Tabak + Co. неотдавнашната търговия показва, че Big Tech отново е двигател на пазара и силната концентрация е "предупредителен флаг" за инвеститорите.

"Когато хедж фондовете с бързи пари имат толкова големи концентрирани позиции, това прави пазара много уязвим от краткосрочен шок", казва Малей, главен пазарен стратег на фирмата.

Според Брайън Донлин, ръководител на стратегията за дериватите върху акции в Stifel Nicolaus, въпреки тази ситуация пазарът на опции оценява "почти без никакъв риск" акциите с мегакапитализация.

Саглимбене от Ameriprise Financial е убеден, че евентуална разпродажба ще бъде сравнително кратка, тъй като привлекателността на акциите на големите технологични компании едва ли ще намалее.

"В дългосрочен план инвеститорите ще гледат към тези компании и ще се връщат към тях, защото те наистина имат растеж, повтарящи се приходи и потенциал за по-голям растеж в бъдеще", казва той. "Нито един друг сектор не предлага такава възможност за увеличаване на приходите."