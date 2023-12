Великолепната технологична седморка доминира на пазарите през 2023 г.

Останалите акции могат да наваксат разликата през 2024 г., особено ако централните банки наистина понижат лихвите

2023 г. ще остане в историята с началото на нов бичи пазар, макар и странен.

Големите технологични акции, известни още като Великолепната седморка, доминират печалбите за бенчмарка SPX за компаниите с голяма капитализация. Индексът нараства с 23,8% за годината до затварянето на пазарите в петък, пише MarketWatch.

Това е резултат от „изключителни спекулации“, според Ричард Бърнстийн, главен изпълнителен директор и главен инвестиционен директор на едноименната компания Richard Bernstein Advisors. Според него се подготвя сцената за инвеститорите да се възползват от инвестиционните възможности „веднъж на поколение“.

Филип ван Доорн от MarketWatch отбелязва, че според претеглянето на Великолепната седморка - Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Nvidia Corp., Alphabet Inc., Tesla Inc. и Meta Platforms Inc., според техните пазарни капитализации в края на миналата година групата е допринесла с 58% за тазгодишната приблизително 26% обща възвръщаемост на широкия индекс S&P 500. През ноември този дял е бил дори 67%.

Междувременно технологичният индекс Nasdaq Composite скочи с повече от 40% тази година, докато по-циклично претегленият Dow Jones Industrial Average, който удари поредица от рекорди този месец, се повишава с 12,8%.

Стеснението на ралито накара някои технически анализатори да замълчат през годината. Те предупреждават, че това не е характерно за ранните бичи пазари, които обикновено се радват на по-широко лидерство на фона на нарастващото доверие в икономическите перспективи.

Бърнстийн вижда паралели с технологичния балон от края на 90-те години. Пазарното представяне показва, че инвеститорите са се убедили, че има само „седем истории за растеж“, казва той. Това е вид късогледство, което е характерно за балоните, допълва той.

Последствията могат да бъдат ужасни. През 90-те години инвеститорите се съсредоточиха върху потенциала на интернет за промяна на икономиката. И докато този технологичен напредък наистина промени икономиката, инвеститор, който купи тежкия за технологиите Nasdaq на върха на балона, трябваше да чака 14 години, за да се върне към рентабилност, казва още Бърнстийн.

Днес инвеститорите са съсредоточени върху променящия икономиката потенциал на изкуствения интелект и същевременно гледат и някои други тенденции, например възстановяване на веригите на доставки.

„Не мисля, че някой спори, че AI няма да бъде технология, променяща икономиката. Въпросът е какви са възможностите за инвестиции“, посочва Бърнстийн.

Той твърди, че акциите с малка капитализация, акциите, по-чувствителни към икономическия цикъл, индустриалните акции и акциите извън САЩ са сред активите, които могат да догонват технологичните акции.

Последните дават обещаващи признаци през декември: индексът на акциите с малка капитализация Russell 2000 се повишава с повече от 12% през декември спрямо 4,1% аванс за S&P 500. Russell все още изостава с голяма разлика от началото на годината.

Междувременно еднакво претеглена версия на S&P 500, която отчита представянето на акциите на всеки член еднакво, вместо да дава по-голяма тежест на по-ценните компании, се покачва с 6,2% през декември, т.е. изостава от представянето на претегления спрямо капитализацията S&P 500.

Това, към което трябва да се стремят инвеститорите, според Бърнстийн, е максимална диверсификация, в пряк контраст с исторически тесния пазар през 2023 г.

Със сигурност, въпреки че ралито на фондовия пазар, доминирано от Великолепната седморка, привлече много внимание, това не означава, че тези отделни акции са били единствените победители през 2023 г. Седемте акции, които представляват толкова голям дял от печалбите на S&P 500, се представят добре най-вече благодарение на тяхната пазарна капитализация, а не чак толкова на ръстовете на цените.

Докато Nvidia, с ръст от 243% и Meta с ръст от 194% оглавяват списъка на печелившите тази година, Apple е 59-ата най-добре представяща се акция, с 49% ръст. Заради пазарната капитализация от 3 трлн. долара обаче акцията се оказва един от най-големите двигатели на по-широкия индекс на Уолстрийт.

Това, което беше странно за ралито през 2023 г., не беше толкова представянето на технологичните акции с голяма пазарна капитализация, а фактът, че останалата част от пазара отслабваше до такава степен доскоро. Яснотата около икономическите перспективи и лихвените проценти помагат на останалите акции на наваксат. Страховете от твърдо икономическо приземяване избледняват, а Федералният резерв сигнализира, че вероятно е приключил с повишаването на лихвите и ще започне да ги намалява през 2024 г.