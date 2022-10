А1: Огромна част от интернет трафика е машинно генерирана и със злонамерена цел

Важно е организациите да приоритизират инвестициите и познанията на екипите си в сферата на киберсигурността, предупреждава Димитър Павлов, мениджър „Киберсигурност“ в компанията

Investor.bg: Г-н Павлов, общо 26% от целия интернет трафик се дължат на злонамерен бот трафик, генериран от програми. А 80% от всички докладвани онлайн инциденти са от типа фишинг атаки, като на ежедневни и ежеседмични опити за фишинг са подложени 57% от всички организации в България, показват данни от Министерството на електронното управление. Какви са последните Ваши наблюдения по темата?

Димитър Павлов: Нашите наблюдения са подобни. Огромна част от интернет трафика е машинно генерирана, като голяма част от него е със злонамерена цел. Този дял расте, когато се намери и някоя критична уязвимост, която е с голям обхват на засегнати системи. Поради тази причина ние от А1 винаги предупреждаваме нашите клиенти да проверяват своите ресурси, които са публични – като сайтове, онлайн магазини, и други уеб услуги, които могат да бъдат критични за бизнеса. Факт е също, че този тип услуги стават още по-популярни след COVID пандемията, когато бизнес организациите пренесоха голяма част от дейността си и комуникацията с потребителите в интернет. Като пример мога да дам успеха на нашата услуга Web Application Firewall as a Service, която защитава публичните уеб услуги на нашите клиенти. Когато излезе критичната уязвимост Log4j, която засегна множество приложения, написани на езика Java, например, нашата услуга, която се обновява автоматично, в реално време и в рамките на няколко часа вече активно предотвратяваше опити за атака от този нов тип към предпазваните от нея ресурси.

Investor.bg: Увеличават ли се кибератаките в страната ни от началото на войната в Украйна? Какви са възможните рискове в този контекст?

Димитър Павлов: Кибер атаките се увеличиха в световен мащаб след ситуацията в Украйна и, разбира се, в България също наблюдаваме такава тенденция. Затова е важно организациите да приоритизират инвестициите и познанията на екипите си в сферата на киберсигурността. Това е важно условие, за да могат да се защитават адекватно дигиталните ресурси. Също така - извършването на регулярна проверка на IT системите. За тази цел в А1 развиваме редица услуги, за които работи екип от сертифицирани експерти в сферата. В допълнение към по-стандартните услуги за киберзащита можем да помогнем на клиентите и със специфични персонализирани за нуждите на конкретен клиент услуги. като Penetration Testing и Red Teaming.

Penetration testing е услуга с предефинирана цел, при която се симулира реална хакерска атака към точно зададен обхват от съответния клиент.

Red Teaming услугата е „по-бутикова“ за България, като специфичното за нея е, че надгражда Penetration Testing-а. Чрез нея се тестват и механизмите за засичане на злонамерени действия, или, иначе казано, как ще реагират имплементираните системи за защита и дали ще успеят да засекат потенциален вектор на атака. При тази услуга могат да бъдат включени и техники като извършване на Phishing кампании, писане на Malware, който се създава за съответния проект и др. Клиентите, които имат така наречения Blue team и искат да проверят до каква степен механизмите им за сигурност ще засекат злонамерените действия, избират тази услуга.

Cyber Forensics е типична Blue Teaming услуга, целяща разследването на вече извършено киберпрестъпление. При нея идеята е да се съберат така наречените “IOC (Indicators of Compromise)”, за да се получи максимално много информация за случилото се и неговия обхват.

Друг пример е Malware Analysis, която подобно на Red Teaming-a, също е „бутикова“ за България. С нея се анализират на действията, извършени от даден malware. Тя много добре се комбинира със Cyber Forensics услугата, тъй като при разследване на киберпрестъпления често се намират „остатъци“ от злонамерената програма, която трябва да бъде анализирана в специализирана за това среда, наречена SandBox, за да се открие какви действия извършва.

Investor.bg: Вие сте работили и в сферата на етичното хакерство. Какви са техниките, които използват тези „добри хакери“? За да стане добър етичен хакер, той трябва да мисли като истински хакер. А както техниките за хакерството, така и необходимите умения за етичното хакерство непрекъснато се развиват. Кои са концепциите, които етичният хакер трябва да познава.

Димитър Павлов: Границата между „Етичния (White hat)“ и „Злонамерения (Black hat)“ хакер е тънка. Факт е, че познанията, които трябва да притежават и двата персонажа, са приблизително еднакви. Според мен, за да можеш да се защитаваш от нещо, е важно да можеш да мислиш като него, за да предвидиш потенциалните рискове и действия. Въпрос на избор е вече в името на какво ще използваш своите умения. В „А1 България“ работим по утвърдените стандарти и методологии за извършване и документиране на penetration testing и red teaming услугите, като OWASP top 10 Web Security Testing Guide, NIST-800-115, CVSS, SANS top 25, MITTRE TTPs и др. В свободното време всеки един от нас е активен „играч“ в Capture-the-flag платформи, като HackTheBox, TryHackMe, BlueTeamLabs и др., където всеки спокойно и най-вече законно може да практикува и усъвършенства своите умения в контролирана създадена за тази цел среда.

