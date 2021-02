Мистерията около прегледа на руската "Спутник V" от ЕС

Преди повече от седмица сп. Lancet публикува данни за висока ефективност (над 90%) на руската ваксина "Спутник V". Това породи нови надежди в борбата с разпространението на коронавируса и логично в ЕС започнаха да се питат дали общността няма да поръча и от тази ваксина.

От компанията разработчик вече съобщиха, че са във връзка с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и ще кандидатстват за преглед и одобрение на продукта.

Да, но ситуацията днес е повече от странна, посочва в коментар европейското издание Politico. От една страна ЕМА твърди, че не е получила никакви документи от Института "Гамалея" - нито за т.нар. "непрекъснат преглед", спешната процедура, по която се извършва анализът на ваксините още преди края на проучванията, нито за одобрение и пазарна реализация на продукта.

Руската страна обаче е категорична - документи са изпратени на ЕМА още на 29 януари. В Twitter от Института прикачват и принтскрийн, от който се вижда входиран файл в сайта на HMA - мрежата на ръководителите на националните компетентни органи, които са отговорни за регулацията на лекарствата в ЕС и Европейското икономическо пространство.

Пред Politico от организацията са категорични, че нямат никакви ангажименти по одобрението на ваксините срещу коронавируса и процедурата на ЕМА. Кандидатите за одобрение не могат да се възползват от този канал за входиране на документация.

От руския Фонд за директни инвестиции, който управлява разпространението на ваксините в чужбина пък прехвърлят към своето обяснение в социалната мрежа.

Всъщност не за първи път производителите на "Спутник V" съобщават, че кандидатстват за одобрение на ваксината в ЕС. На 20 януари отново в Twitter беше съобщено за това и информацията получи широко отражение в медиите, отбелязва Politico.

От ЕМА са категорични - на този етап от руската страна са проявили интерес към процедурата, но нищо повече. От Агенцията се ангажират да съобщят веднага щом получат документацията.

Ваксината на Института "Гамалея" вече е одобрена от 27 държави по света (включително и Казахстан преди броени часове), коментират разработчиците в своя акаунт в Twitter. Сред тях е и Унгария, единствената страна в ЕС, която даде разрешение за ползване на ваксината.

Източник: Институт "Гамалей"

Унгария ще започне ваксинацията със "Спутник V" през следващите дни, съобщава и France 24. Страната е получила 2,8 хил. дози, които ще бъдат поставени на хора без хронични заболявания. Очаква се до края на февруари Будапеща да получи още 600 хил. дози от руската ваксина, както и около 500 хил. дози от ваксината на китайската Sinopharm.

До този момент са ваксинирани около 292 хил. унгарци (с ваксините на Pfizer/BioNTech и Moderna) - основно медицински работници и възрастни хора от уязвими групи.

Но като цяло в Европа мненията за "Спутник V" са доста крайни - Украйна официално забрани употребата на препарата, отбелязвайки, че това е новото геополитическо оръжие на Москва. Подобни са настроенията и в Литва - премиерът Ингрида Шимоните заяви в своя Twitter акаунт, че ваксината е хибридно оръжие, чрез което ще помогне на Путин да "разделя и владее".



They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.



This is neither news nor good for mankind.