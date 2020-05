Ким Чен Ун се появи на откриване на фабрика за торове

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е присъствал на откриването на фабрика за торове в деня на празника на труда (1 май), твърдят местните държавни медии, цитирани от Bloomberg - в първата му публична изява, след като потоп от медийни съобщения през април предизвика въпросителни за неговото здравословно състояние.

Ким е прерязал лентата, за да обозначи завършването на фабриката за фосфатни торове Sunchon, съобщи в събота официалната корейска централна агенция за новини. Материалът ѝ първоначално не предостави снимки от събитието.

Към Ким са се присъединили сестра му Ким Йо Чонг, както и висшите служители Пак Понг Джу, Ким Док Хун, Пак Тхан Сонг и Джо Йонг Уон, съобщава новинарското предаване.

Лидерът на Северна Корея за последно е посетил съоръжението на 7 януари 2020 г., сочат данните на NK Pro Leadership Tracker.

Агенция "Ройтерс", която отбелязва, че не може да потвърди информацията, обяснява, че според новината Ким е изразил задоволството си от прозводствения процес във фабриката и е казал, че тя имала съществен принос за напредъка на химическата и хранително-вкусовата индустрия в страната.

Медийният материал от събота маркира първата поява на Ким в държавните медии от 12 април, когато той се появи на събитие на управляващата партия, за да наблюдава заседанието на Политбюрото на страната.

Kim Jong Un's reappearance led the 6am news on Korean Central Radio. Here's the best recording I got (with black video because Twitter won't let me upload audio only) pic.twitter.com/LNYWmywgvd