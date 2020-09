Саудитски гигант подготвя най-голямата емисия облигации в Близкия изток за 2020 г.

Снимка: Tasneem Alsultan/Bloomberg

Производителят на химикали Saudi Basic Industries Corp., в който държавната петролна компания на Саудитска Арабия притежава мажоритарен дял, набира 1 млрд. долара в най-голямата корпоративна доларова емисия облигации в Близкия изток тази година, пише Bloomberg.

Компанията, известна като Sabic, продава 10-годишни облигации на стойност 500 млн. долара при 155 базисни пункта над средния лихвен процент, което е под първоначалните цени от 190 базисни точки, според запознат източник.

Компанията предлага и 30-годишни книжа за 500 млн. долара с доходност 3% при първоначално планирани 3,375%, допълва източникът на медията.

Облигациите са привлекли повече от 8 млрд. долара поръчки.

Sabic листва дълга в Дъблин и Тайпе, с което се възползва от търсенето на дългосрочни облигации в Тайван. Животозастрахователните компании на острова трупат вложения в т.нар. облигации Formosa - дълг, емитиран на местния пазар и деноминиран във валута, различна от новия тайвански долар, продаван от кредитополучатели от Близкия изток.

Емисията на Sabic е първата Formosa от саудитска фирма, според данни, събрани от Bloomberg.

Саудитска Арабия се стреми да диверсифицира икономиката си и да се отдалечи от петрола чрез изграждане на нови индустрии. Разширяването на производството на химически продукти с цел продажба на въглеводородни продукти с по-висока стойност е част от тази стратегия.

Saudi Aramco, най-големият износител на нефт в света, купи 70% дял в Sabic тази година за 69 млрд. долара.

Moody’s Investors Service оценява облигациите на Sabic с A1, петият най-висок инвестиционен клас, с отрицателна перспектива. S&P Global Ratings определя оценката на дълга с две стъпки по-ниско на ниво от A-.

Citigroup Inc., BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc, Mizuho Securities Co., MUFG и SMBC Nikko Securities Inc. работят по емисията.

През второто тримесечие саудитската компания отчита загуба от 2,22 млрд. риала (592 млн. долара) на фона на пандемията. Компанията отчете печалба от 2,03 млрд. риала година по-рано.

