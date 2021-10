Вятърната индустрия призова страните да засилят своите ангажименти към ВЕИ

Снимка: Bloomberg L.P.

Индустрията на вятърната енергия призовава страните да засилят своите ангажименти за увеличаване дела на възобновяемата енергия от световния енергиен микс преди срещата на ООН за климата (COP26) в Глазгоу по-късно тази година, съобщава Bloomberg.

Представителите на сектора посочват, че са готови за по-бързото разширяване, но политиците трябва да представят по-строги регулации за енергетиката, става ясно от доклад, публикуван от Световния съвет за вятърна енергия (Global Wind Energy Council - GWEC). Документът е подкрепен от редица компании, в това число Vestas Wind Systems A/S, Orsted A/S и подразделението за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на американската компания General Electric Co.

„Вече разполагаме с инструментите и технологиите, необходими за справяне с изменението на климата“, изтъква Ребека Уилямс, директор на GWEC за преговорите по климата в рамките на COP26. "Това, което все още нямаме, е безпрецедентната политическа воля, която е необходима, за да се случи това", добавя тя.

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) са необходими много повече мощности на вятърна и соларна енергия, за да се ограничи увеличението на глобалната температура до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива.

Според индустриални анализатори сегашните ВЕИ мощности са достатъчно конкурентни на изкопаемите горива в редица страни по света. Въпреки това все още има пречки пред разширението на тази индустрия. Един от проблемите е свързан с издаването на разрешителни за изграждане на нови вятърни паркове на фона на широкото обществено недоволство относно изграждането на подобни съоръжение в близост до жилищните райони.

Без осигуряването на съкратена процедура по одобрение на нови мощности ще се натрупат множество подобни проекти „в застой“, като страните ще пропуснат своите климатични цели, предупреждават от GWEC.

Организацията също така призова правителствата да преустановят употребата на въглища, да построят повече зарядни станции за електрически превозни средства и да подкрепят въглеродния пазар и покачването на цените на въглеродните квоти, за да стимулират инвестициите в чиста енергия.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева