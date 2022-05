ЕК още няма пробив в позицията на Унгария по петролното ембарго срещу Русия

И след разговорите, водени от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и премиера на Унгария Виктор Орбан, Будапеща още държи на ветото си за шестия пакет от санкции срещу Русия, пише европейското издание Politico. Страната се противопоставя на предложението на Брюксел да бъде ограничен вносът на руски петрол в страните от ЕС.

В пост в Twitter Фон дер Лайен обясни, че срещата ѝ с Орбан е била полезна, за да се изяснят опасенията на Унгария по повод енергийната сигурност. "Имаме напредък, но още работа е нужна", пише още тя и допълва, че ще проведе видеоконферентни връзки с другите страни в региона по повод укрепването на сътрудничеството за петролната инфраструктура.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.