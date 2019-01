Британският парламент натовари Тереза Мей да предоговори Brexit

Британските депутати гласуваха в подкрепа на предложение към правителството да замени т.нар. предпазен механизъм за северноирландската граница с алтернативна мярка. Поправката, която бе внесена от влиятелния консервативен депутат Греъм Брейди, бе приета с 317 срещу 301 гласа. Според анализатори тя засилва позициите на премиера Тереза Мей, когато се върне в Брюксел да опита да предоговори сделката за Brexit- нещо, което ЕС досега изключва като вариант. Целта на този предпазен механизъм е да бъде избегнато връщането на твърда граница между Северна Ирландия и Република Ирландия след раздялата.

Още докато британският премиер Тереза Мей обяви посланията си в Камарата на общините, от страна на ЕС дойде уверение, което се очакваше: председателят на Съвета на ЕС Доналд Туск отказва да предоговори споразумението за оттегляне. „Договорът остава най-добрият и единствен начин да се осигури уреден Brexit“, каза неговият говорител, цитиран от DPA.

Още преди гласуването френският президент Еманюел Макрон заяви, че споразумението "не подлежи на преразглеждане" и че е "възможно най-доброто". На 15 януари обаче Камарата на общините отхвърли с голямо мнозинство това споразумение, засилвайки риска от Brexit без сделка.

В рамките на гласуванията днес депутатите отхвърлиха редица предложения, част от които биха позволили на парламента да изземе от правителството правомощия, свързани с Brexit, включително да поиска удължаване на преговорите.

След последното гласуване Мей прочете подготвеното си изявление. „Сега е ясно, че ще има начин да се постигне мнозинство в долната камара за сключване на договор с ЕС за Brexit. Сега ще упражним този мандат, за да постигнем правно обвързващи промени в споразумението за излизане, което премахват резервите срещу предпазните мерки и предотвратяват връщането на твърда граница между Ирландия и Северна Ирландия", каза тя.

Въпреки твърдия отговор на Туск изглежда, че в Брюксел има признаци на някакви отстъпки. ЕС е готов да отложи датата на Brexit след 29 март.

„Ако има обосновано искане за отлагане на датата, ЕС ще бъде готов да го разгледа и да го гласува единодушно", заяви говорителят на Туск. При това ЕС ще съблюдава „функционирането на институциите на ЕС".

В края на май ще бъде избран нов Европейски парламент. Ето защо досега в Брюксел се говореше за удължаване на срока за оттегляне едва до края на юни, тъй като в противен случай британците ще трябва да изпратят други депутати в Брюксел.

Breaking - immediate EU reaction to commons #Brexit vote - this from ⁦@eucopresident⁩ spokesman - ⁦@SkyNews⁩ pic.twitter.com/b2srvEjDMd