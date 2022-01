Държавна намеса е спасила газоснабдяването в Германия през декември

Снимка: Oliver Bunic/Bloomberg

Високото ниво на цените на газа доведе газоснабдяването в Германия до ръба на истинска криза през декември: дружеството със специална цел Trading Hub Europe GmbH (THE), което е собственост на операторите на газови мрежи на дълги разстояния, се е оказало в остра зависимост от помощта на държавната банка за развитие KfW, тъй като вече не е можело да плаща за газа, който е трябвало да закупува със собствени средства, за да поддържа работата на мрежата.

THE е трябвало да поиска от Федералното министерство на икономиката и технологиите (BMWi) „много краткосрочна помощ", за да не се застраши стабилността на доставките на газ, твърдят запознати със случващото се представители на индустрията, цитирани от германския Handelsblatt.

Министерството е инструктирало KfW да предостави „значителна финансова инжекция". Става дума за сума от над 100 млн. евро.

THE играе ключова роля на германския газов пазар. Дружеството отговаря за пазара в цяла Германия и трябва да гарантира, че търсенето и предлагането на природен газ са балансирани непрекъснато.

Задачите на дружеството са определени в Закона за енергетиката (EnWG). Дружеството не реализира печалба, а се финансира от мрежовите такси, плащани от потребителите на газ. Акционери в THE са компании като Open Grid Europe (OGE), Gasunie Deutschland и Thyssengas.

За да балансира количествата природен газ, които се подават и пренасят през мрежата, компанията купува значително количество газ всеки ден - т. нар. „балансираща енергия“. Разликите между прогнозното и действителното потребление понякога са много високи, особено през зимата. Компанията има за задача да запълва тази празнината с балансираща енергия.

Но разходите за закупуване на тази балансираща енергия са били много по-високи от планираните през декември поради рязкото увеличение на цените на природния газ. Вътрешен човек от бранша съобщава, че от THE са предположили, че за цялата зима може да имат нужда от 1 млрд. евро, но с оглед на развитието на цените те са допуснали огромна грешка.

Според информацията за закупуване на газ понякога се харчат по 60 млн. евро на ден. За да обезпечи трансакциите, THE - както всички други клиенти на борсата - трябва да внесе т.нар. маржове, които приблизително съответстват на депозит и надвишават действителната покупна цена.

Заедно с цената на покупката това генерира суми в размер на стотици милиони евро - за един ден. В резултат на всичко това ликвидността е била „значително намалена“. Ситуацията е „абсолютно безумна", казва друг вътрешен човек от бранша.

И други компании се борят с подобни проблеми. Така например енергийната компания Uniper обяви във вторник вечерта, че разширява финансовата сигурност на своите енергийни предприятия с до 11,8 млрд. евро.

Но за разлика от Uniper и много други търговци на енергия, които се борят със значителни проблеми с ликвидността, THE трябва да гарантира сигурността на системата. При сегашните обстоятелства това е особено голямо предизвикателство. Също така не е изключено обостряния на ситуацията, като тази през декември, да се повторят и през тази зима. Тогава може да се наложи компанията отново да потърси помощ.

В този контекст все по-често срещани са дискусиите за това дали държавата трябва да играе по-силна роля в осигуряването на доставките на газ. Натрупването на запаси в сектора на природния газ също се организира единствено чрез пазара.

Ако се появят затруднения, се прибягва и до услугите на THE. След това компанията може да обяви търг и да закупи така наречените дългосрочни опции (LTO) за доставка на газ на по-късна дата, например през февруари. THE обяви търгове за тях през декември. Дългосрочните задължения се изплащат едва по-късно - когато все още има налични пари.

KfW пояснява пред Handelsblatt, че не може да коментира индивидуални ангажименти. От BMWi също не пожелаха да коментират въпроса. Говорител на THE заяви, че компанията „постоянно поддържа контакт с различни банки, за да може да осигури необходимата ликвидност за задачите, възложени на THE по всяко време“. От съображения за поверителност не можело да бъде предоставена информация за размера на заемите, договорени от THE.

