Maersk инвестира 1,4 млрд. долара в задвижвани с метанол кораби

Снимка: Bloomberg LP

Най-голямата компания в света за морски товарен транспорт Maersk инвестира 1,4 млрд. долара в по-зелена флотилия от кораби, предава Bloomberg.

Компанията е поръчала осем нови плавателни съда, всеки на стойност 175 млн. долара, които може да бъдат задвижвани от произвеждан по чист начин метанол вместо с базирано на петрола гориво. Доставките им трябва да започнат от 2024 г.

„Не вярваме в повече фосилни горива. Голям брой наши клиенти много подкрепят това“, коментира Мортен Бо Кристиансен, вицепрезидент и ръководител на отдела за декарбонизация в компанията.

Корабоплаването, което е гръбнакът на глобалната търговия, съставлява почти 3% от произвежданите от човека въглеродни емисии. Нивото им расте през последните години, сочат данни на Международната морска организация.

До 2050 г. организацията към ООН иска общите парникови емисии от корабоплаването да намалеят поне наполовина спрямо 2008 г. Миналата година влязоха в сила правилата на Международната морска организация, целящи ограничаване на замърсяването на въздуха чрез намаляване на съдържанието на сяра в морското гориво.

Maersk не е единствената корабна компания, която започва прехода. Собственикът на петролни танкери Euronav поръча нови кораби, които могат да плават един ден на амоняк или втечнен природен газ. Компанията за търговия със стоки Cargill съобщи, че планира да добави т. нар. платна-криле към някои кораби от флотилията си.

През февруари Maersk съобщи, че всички новопостроени кораби, които са нейна собственост, ще могат да използват въглеродно неутрални горива. Тя също така обяви пускането през 2023 г. на малък контейнеровоз, който може да плава с чисти версии на метанола. Новата поръчка обаче е много по-голяма – всеки кораб може да превозва около 16 хил. контейнера.

„Това е твърд сигнал към производителите на горива за бързото възникване на значително търсене на пазара на зелени горива на бъдещето“, казва главният изпълнителен директор на Maersk Сорен Скоу. Над половината от 200-те най-големи клиенти на компанията са поставили цели за нулеви въглеродни емисии за снабдителните си вериги или са в процес да го направят, се казва в съобщението.

Новите плавателни съдове, построени от Hyundai Heavy Industries, съставляват около 3% от общия капацитет на Maersk за превоз на контейнери. Те ще заменят по-стари кораби във флотилията на компанията, спестявайки около един милион тона въглероден диоксид на година. Maersk има варианта за доставка на още четири кораба през 2025 г.

Въглеродно неутрален метанол

Компанията признава, че намирането на достатъчно въглеродно неутрален метанол за корабите от първия ден на експлоатацията им ще бъде „предизвикателно“. Допълнителните разходи за проектиране, така че корабите да могат да плават както на метанол, така и с конвенционални горива на базата на петрола и морското гориво с ниско съдържание на сяра, ще съставляват между 10% и 15% от общата цена на плавателните съдове. Maersk планира да използва въглеродно неутрален био метанол в новите кораби възможно най-скоро.

Щадящото околната среда корабоплаване не е евтино. Чистият метанол, който корабите могат да горят, е „най-малко два пъти по-скъп“ от базирания на фосилни горива и с много ниско съдържание на сяра корабен мазут, използван от много плавателни съдове днес, казва Йохана Кристиансен, главен изпълнителен директор на Глобалния морски форум – организация с идеална цел, съсредоточена върху устойчивото корабоплаване. При обичайни цени на превозите – днешният рязък ръст на цените е изключение, удвояването на цената на горивото се равнява на повишение с около 15% на цените на товарите, допълва тя.

„Става ясно, че има търсене на корабоплаване с нулеви въглеродни емисии, особено сред големи компании за потребителски стоки. Метанолът е въглеродно неутралното гориво, което може да отговори на търсенето в момента“, смята Кристиансен.

За пълното декарбонизиране на международното корабоплаване до 2050 г. „ще са ни необходими също водород и амоняк“, за да помогнат за замяната на 250-300 тона петрол, които индустрията използва всяка година, казва тя.

Глобалният морски форум е партньор-основател на Getting to Zero Coalition – група от над 150 компании в морския, енергиен, инфраструктурен и финансов сектор, в която влиза и Maersk.

По статията работи: Божидарка Чобалигова