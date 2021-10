Страховете на инвеститорите помрачиха настроенията на пазарите в Европа

Снимка: Bloomberg LP

Водещите европейски индекси завършват борсовата сесия във вторник преобладаващо с понижения на фона на волатилни настроения на световните пазари, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 0,1%, успявайки да компенсира по-голяма част от по-ранните си понижения, които достигнаха до 1,2%. Секторите на здравеопазването, суровините и търговията на дребно изтриха по 0,5% и бяха сред най-зле представилите се.

Британският измерител FTSE се раздели с 2%, докато германският DAX и френският CAC отписаха по 0,3%.

Не липсваха обаче и ръстове. Измерителят на борсата в Копенхаген OMXC 25 напредна с 0,9%, а този в Стокхолм OMX 30 – 0,8%.

Разнопосочната търговия в Европа е факт на фона на продължаващите притеснения на инвеститорите за прогнозите за инфлацията, проблемите с веригата на доставки, доходността по облигациите и политиката на централните банки.

По-рано през деня Международният валутен фонд (МВФ) сви прогнозата си за световния растеж.

Низходящата корекция за 2021 г. отразява понижаване на очакванията за развитите икономики – отчасти заради проблеми в доставките – и за развиващите се страни с ниски доходи, до голяма степен заради влошаващата се пандемична динамика, казват от фонда. Това отчасти се компенсира от по-силните краткосрочни перспективи сред някои изнасящи суровини нововъзникващи пазари и развиващи се икономики. Заетостта като цяло се очаква да продължи да дърпа назад възстановяването в производството, се твърди още в доклада на МВФ.

Във вторник стана ясно също, че продажните цени на търговията на едро в Германия са нараснали с най-бърз темп през септември за последните 47 години. Те са с 13,2 процента по-високи в сравнение с година по-рано, съобщи Федералната статистическа служба във вторник. Последният път, когато е имало по-силен ръст, е през юни 1974 г., когато цените се повишават с 13,3% след първата петролна криза.

Във Великобритания работодателите са увеличили броя на служителите си до рекорден връх през септември, малко преди края на правителствената програма за субсидии на заплатите, което потенциално може да накара Английската централна банка (АЦБ) да прибегне към първо повишаване на лихвените проценти след пандемията.

Нови данни, публикувани във вторник, показват най-голямото увеличение на месечна база на броя на служителите – с 207 хиляди повече спрямо август.

При индивидуалните акции тези на британската компания за онлайн търговия THG се сринаха с близо 35%, след като от компанията се оплакаха пред инвеститори, че са обект на атака на продавачи на късо.

Обратно, книжата на шведската технологична компания Sinch поскъпнаха с 5,5%.

По статията работи: Елена Илиева