Заков: До началото на ноември трябва да има отговор по офертата за още осем F-16

Снимка: Getty

Дошла е офертата от американска страна за доставка на вторите осем самолета F-16 Block 70. Това съобщи пред БТА министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков след заседанието на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. На него министърът коментира, че подписаното изменение и допълнение по договора от 2019 г. не променя стандартните общи условия за доставка на първите осем самолета F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка.

По думите му, в момента получената оферта се преглежда. „Това е предложение за договор, който трябва да се придвижва към Народното събрание“, уточни министърът и посочи, че до началото на ноември трябва да се отговори на предложението.

Заков разкри, че офертата е съпоставима с първата като стойност, но е с много по-голям пакет способности, тъй като „България вече има история с американската страна“. Според него страната ни ще ползва доста по-добри условия за договор, като цената е съпоставима в долари.

По думите му, България вече има право да плаща и на части. „Самата схема на плащане тепърва ще се уточнява. Само в първия договор е имало изискване да се плати накуп. Сега може да се плати нацяло, но може да се плати и на части“, допълни Драгомир Заков.

Министърът посочи, че ако парламентът не работи, страната ни може да не се вмести в срока 1 ноември, но уточни, че все пак има опция за удължаване на приемане на предложението, но тя е със съгласието на американската страна.

„През 2027 г., най-късно през 2028 г., България ще има цяла ескадрила 16 самолети F-16 Block 70, които са оперативно готови за осъществяване на бойните мисии“, прогнозира Драгомир Заков.

Военният министър припомни, че очакванията са през първото тримесечие на 2025 г. да бъдат доставени първите машини от платените вече осем самолета, а в рамките на няколко месеца да се получат всичките.

Подполковник Владислав Шекеров от командването на Военновъздушните сили обясни, че поддръжката включва закупуване на резервни части, предвиждане за извършване на ремонти, както и съответните инженерни представители на по-големите компании, които да оказват подкрепа на място или по телефона, когато се въвежда въоръжената система в експлоатация.

Част от промените са за увеличаване на средствата, които са предвидени за резервни части и за ремонти. Отсега обаче никой не може да предвиди какво ще има нужда от ремонт или подмяна.

„Това са средства, които са предвидени да се използват за ремонти в процеса на усвояване на самолетите, обясни Шекеров. „Идеята е заедно с договора за придобиване на самолетите, въоръжението и средствата за наземно обслужване, да се придобие и първоначалният пакет резервни части, както и да се заявяват определени услуги, които ще могат да се ползват в първите 3-4 години, докато стигнат парите, и това е направено", каза той.

Investor.bg припомня, че на 6 юли правителството в оставка одобри договор за Изменение и допълнение №1 (Amendment №1) към международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support). C решението се предлага на Народното събрание на основание Конституцията на България да ратифицира със закон този договор.

От Министерския съвет съобщиха тогава, че след влизане в сила по условията на Закона за международните договори на България, изменението ще даде възможност за оптимизиране на изпълнението на сключения договор за доставка на самолети F-16 Block 70 от страна на САЩ без увеличаване на финансовите задължения за българската държава.

„Подписаното изменение и допълнение не променя стандартните общи условия за договора за доставка на самолети F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка, изтъкна министърът в оставка. Това, че се преразпределят средствата, не променя крайните стойности по договора“, уточни Заков. По думите му парите нито се увеличават, нито се намаляват.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева