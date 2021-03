„Отразяването на изборите“ по Bulgaria ON AIR - над 5 часа публицистика

Илюстрация: Investor Media Group

„Отразяването на изборите“ по Bulgaria ON AIR на 4 април - над 5 часа публицистика,На 4 април България решава кои ще са новите депутати в 45-ото Народно събрание. В ситуация на световна здравна пандемия и локдауни в целия свят, националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR е подготвила специално студио, в рамките на което зрителите ще имат възможност да проследят целия изборен ден, предизвикателствата, с които се срещат избирателите и организацията на вота в различните населени места в страната и чужбина. „Отразяването на изборите“ ще започне точно в 7 сутринта с водещите на публицистичните предавания „Денят ON AIR“ и „Директно“ Ганиела Ангелова и Димитър Абрашев.

Над 5 часа публицистика, дискусии и дебати, свързани с бъдещето на парламента и най-приоритетните задачи след изборите, очакват зрителите в сутрешното изборно студио. То ще продължи до 12:00 часа, като на всеки 60 минути репортерите и водещите на Новините ON AIR ще представят актуалната изборна обстановка в страната в извънредни новинарски емисии.

Репортерите на Bulgaria ON AIR ще предават на живо от всички горещи точки на България и чужбина, а в студиото на „Отразяването на изборите“ доказани политолози, експерти и анализатори ще коментират до каква степен партиите в настоящия парламент са изпълнили обещанията, които преди 4 години са дали в предизборните си платформи.

Специален фокус в „Отразяването на изборите“ ще има и върху вота в чужбина. Тази година са регистрирани рекорден брой заявления за гласуване, подадени от българи зад граница. За да достигне до още по-голяма обективност при представянето на най-важната информация в изборния ден, по време на специалното си студио Bulgaria ON AIR ще даде глас и на българите в чужбина, които ще разкажат от първо лице повече за организацията на изборния процес в техните населени места.

По време на сутрешното студио „Отразяването на изборите“ водещи политолози, социолози и общественици ще анализират и как здравната криза ще се отрази на нагласите на избирателите, политическите платформи на кандидатите и какво предстои след изборите на 4 април.

Знаковият ден и представянето му в ефира на Bulgaria ON AIR ще продължи и с вечерно издание на „Отразяването на изборите“ от 17:00 часа с водещи Десислава Атанасова, Виолета Манчева и Константин Динчев.

Първите резултати от парламентарните избори се очаква да станат ясни точно в 20:00 часа, когато експерти от различни сфери ще коментират в студиото на Bulgaria ON AIR изхода от вота и ще направят първи анализи на това как ще се промени политическата обстановка в страната.

Най-интересното от вота на 4 април и студиото „Отразяването на изборите“ ще бъде достъпно и онлайн в специалната секция „Избори 2021“ на уебсайта на Bulgaria ON AIR, в социалните мрежи на телевизията, както и по радио Bulgaria ON AIR.