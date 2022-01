Омикрон вариантът отново обърка плановете на Royal Caribbean

Снимка: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg

Гигантът Royal Caribbean Cruises временно е спряла част от круизните си операции заради нарастващия брой заразени с Covid-19, предвид бързото разпространение на омикрон варианта, предава Ройтерс.

Плаванията на три кораба – Serenade of the Seas, Jewel of the Seas и Symphony of the Seas, са спрени, а връщането на Vision of the Seas към круизите е отложено за 7 март 2022 г., обяви круизният оператор.

Още по темата Круизите изпращат една изгубена година и се насочват към ваксинирани пасажери



„Съжаляваме, че трябва да отменим дългоочакваните ваканции на нашите гости и оценяваме тяхната лоялност и разбиране“, посочва компанията.

По-рано тази седмица Royal Caribbean отмени плаването на Spectrum of the Seas, след като девет от гостите на друг круиз, потеглил на 2 януари, са се оказали близки контакти на местен случай на Covid-19 в Хонконг.

Въпросните гости са дали отрицателни пробив за Covid, но круизният кораб ще се върне на Kai Tak Cruise Terminal в Хонконг, за да бъдат тествани всички гости и екипажа, като след това трябва да им бъдат направени повторни тестове.

По статията работи: Елена Кирилова