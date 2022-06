Ц. Цачев: Реалността на пазарите не е розова, но има място за оптимизъм

Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

Популярната сентенция на Wall Street „sell in May and go away“ (продай през май и изчезни - бел. ред.) отново не съвпада с реалността, защото месецът за индексите не само не е близо до високата стойност за годината, а формира именно най-ниската за 2022 г. Ако погледнем обаче сезонността на щатския S&P 500, поне характерното движение през месеца, се забелязва типичното за май възстановяване в края на периода. Затова може да приключим месеца с една оптимистична нотка, базирана на очаквания, че летните месеци не са лош период от гледна точка на сезонността.

Юни е изключение и през месеца преобладават спадовете, така че в очите на оптимистите дъното все още е в процес на формиране, пише в блока на ЕЛАНА Трейдинг главният инвестиционен консултант на компанията Цветослав Цачев.

Реалността не е в розово

Дали някой се съмнява, че икономиката в световен мащаб преживява сътресения от високите цени на суровините, енергията и растящите разходи за труд? Инвеститорите знаят това и въпреки силните корпоративни отчети цените на акциите вървяха надолу.

Статистиката на сезона на печалбите е много добра и не показва все още инфлационния натиск в пълния му мащаб в индустрията. Потребителските стоки обаче поскъпват и търговците усещат скока на разходите си. Този сектор се оказа единствената неприятна изненада за инвеститорите в щатски акции.

Финансовите компании също отчетоха спад на печалбите на годишна база, но по-малък от прогнозите.

В Европа е по-различно – нецикличното потребление, основно храните, се оказа източникът на неприятни изненади в корпоративните отчети.

Споменавам тези сектори, защото през тях инфлацията се проявява в потребителските разходи, посочва Цачев. За повечето останали сектори, особено енергетиката и комуналните услуги, растежът на печалбите и продажбите са добра новина за инвеститорите и шок за потребителите. Затова статистиката за двуцифрен процентен растеж на годишна база не помага съществено за покачването на индексите.

Какво ще се случи с печалбите, когато потребителите започнат да променят навиците си за пазаруване? През 70-те и началото на 80-те години е имало намаление на потребителските разходи, а не само промени от стоки с дълготрайна употреба към тези с ежедневна, за да се компенсират растящите им цени. Оттогава насам се създава илюзията, че американският потребител спасява икономиката от рецесия.

Истината е, че Федералният резерв спасява икономиката и пазарите.

Сега централните банкери не го правят. Те са спирачката за икономиката, но тя е достигнала максимума си, посочва анализаторът. Повишаването на лихвите е още в началото си. Стъпката от 50 б.п. в началото на май можеше да бъде дори по-силна, но председателят на Федералния резерв Джей Пауъл намекна, че това е максимумът за еднократно повишение. Банкерите обаче не дават сигнал, че ще има някаква пауза или забавяне на темповете на повишение на лихвите, така че още половин процент покачване в средата на юни изглежда сигурно.

Като казвам максимум, имам предвид повишението на доходността на американските облигации, посочва Цачев. Пикът на 10-годишния доход беше достигнат на 9-ти май на равнището от 3,20%. Анализаторът не изключва вероятността да има дори по-високо ниво, все пак облигационният пазар остава под влияние на инфлацията, но огромната част от движението нагоре на дохода приключи – сега е на 2,80%, а в средата на 2020 г. беше на 0,5%. Съответно, голямата част от отражението му върху лихвите по кредити и ипотеки вече е факт.

Централните банкери могат да продължават да повишават лихвите и това ще се отразява предимно негативно на печалбите на банките. Разходите на домакинствата по кредитите вече се увеличиха.

За компаниите и държавата като емитенти на облигации повишаването на доходността има значение само за тези книжа, които се емитират сега. Това е малка част от щатския държавен дълг, но постепенно с годините ще падежират книжа с по-ниска лихва и ще бъдат продавани нови с по-висока.

Икономиката обаче няма толкова време. Рецесията чука на вратата и едва ли лихвите ще останат 2-3 години на високи нива, каквито и да са, за да се превърти голяма част от дълга. Банкерите бързат с повишаването на лихвите, за да спрат инфлацията и след това да имат пространство за намаление и стимули. Така както стана през 2019 г., когато бавиха процеса на намаление на баланса на Федералния резерв.

Какво казва пазарът на корпоративен дълг?

Май ще се запомни с бързо възстановяване на цените на корпоративните облигации, но след много силен и продължителен спад. Буквално от средата на миналата година корпоративният дълг върви надолу като цени и нагоре като доходност. Сигналът от този пазар е притеснителен, защото не отразява само повишаването на лихвите, но и платежоспособността на емитентите. Спредовете между рисковите облигации и държавните се увеличиха.

Компаниите плащат повече за нов дълг и покачването на разходите им е по-бързо, отколкото на държавата. Ликвидността постепенно намалява и започва да се усеща дори преди Федералният резерв да продава облигации от баланса си в пълен мащаб.

ETF-ите с корпоративни облигации се покачиха през втората половина на май. Не бих определил това като повратна точка за тях, тъй като все още рисковете за нарастване на фалитите, коментира Цачев. Но потвърждава възстановяването на фондовите индекси. Двата пазара трябва да се движат паралелно, за да показват завръщане на доверието към рисковите активи. Засега има корекция на силния спад до тук.

Кой индекс ще води борсите нагоре?

Технологичният NASDAQ ще изостава, докато трае повишаването на лихвите. Същото се отнася и за компаниите с по-малка пазарна капитализация в Russell 2000, когато става дума за американския пазар. В Азия Hang Seng би трябвало да води пазарите нагоре, защото китайската икономика отново се отваря след COVID рестрикциите и властите планират стимули за увеличение на потреблението.

В Европа е по-различно – борсите отразяват развитието на войната в Украйна в икономически план. Тъй като не смятам, че Федералният резерв все още е готов да стимулира финансовите пазари, остава да видим подобрение при някой от другите рискове, посочва анализаторът. Ако един от тях започне да се покачва повече от останалите и да ги води нагоре, това ще е знак за отслабване на някой от рисковете.

През май видяхме малко по-осезаемо възстановяване на NASDAQ 100 и Russell 2000 в сравнение с останалите. Разликата от 2 процентни пункта не е съществена и показва единствено по-силното възстановяване на най-силно губещите позиции. И в това се изразява търговията на фондовите пазари през май – първата по-сериозна заявка за възстановяване след близо два месеца на непрекъснат спад. Но засега само толкова.