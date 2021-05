Публичното предлагане на акции на „Син Карс Индъстри“ ще е на 1 юни

Снимка: Олег Попов, архив, Investor Media Group

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили „СИН КАРС Индъстри“ подаде заявка за регистрация на пазар за растеж на малки и средни предприятия (BEAM) на Българската фондова борса. Това е втората компания от иновативен сектор, която желае да придобие публичен статут на новия пазар BEAM.

„СИН КАРС Индъстри“ ще предложи до 2 млн. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка, като предлагането ще се проведе на 1 юни 2021 г., съобщи дружеството. Минимумът за успешно предлагане е 250 000 записани нови акции. Мениджър на емисията е „Елана Трейдинг“.

Дебютът не е изненада. През април за предлагането разкри пред Bloomberg TV Bulgaria Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борсa (БФБ). „Компанията забави намеренията си за излизане на фондовия пазар заради пандемията“, обясни още той и добави, че други две български компании проявяват интерес за двойно листване на борсата във Франкфурт. Investor.bg припомня, че в началото на миналата година дружеството имаше намерение да набере до 6 млн. лв. от капиталовия пазар, които да инвестира в машини и роботи.

Първото IPO на пазара за растеж беше на "Биодит" през януари тази година. Акциите на технологичната компания "Биодит" бяха презаписани над 2,6 пъти по време на аукциона, като имаше търсене за 2,6 млн. лв. при 1 млн. лв. ограничен обем на цялото предлагане.

„СИН КАРС Индъстри“ е с капитал на стойност 18,5 млн. лв., като вече е привлякла извънборсово първия си нов акционер - това е софтуерната компания „ВИ КИ ЕЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, която е придобила 500 000 акции. В момента се водят преговори и с други чуждестранни стратегически инвеститори. Компанията вече има споразумения с чуждестранни партньори катo Valoe – финландска технологична компания, специализирана в областта на фотоволтаичните технологии, с която има подписано споразумение за разработване и създаване на прототипи и масово производство на интегрирана фотоволтаична система за лекотоварния електромобил L CITY.

Друг важен партньор е френската компания Mondial, за които „СИН КАРС Индъстри“ разработи прототип за рикша Tuk Tuk върху платформата L CITY. Компанията скоро подписа и споразумение с „Милара Интернешънъл“ ООД за разработване и индустриализация на електрически превозни средства.

5-годишен хоризонт

Производителят на електромобили планира в следващите пет години да внедри успешно разработените тестови продукти на база пазарен интерес и да развие капацитет за производство на големи серии – до 20 000 електромобили на година. Първоначално електроавтомобилите ще се предлагат основно в Германия – най-разрастващият се пазар, откъдето ще се осъществи и маркетинговата стратегия за всички пазари в Европа. „Имаме вече разработени възможности за разширяване на точките на сглобяване и дистрибуция в Белгия, Нидерландия и Великобритания. Междувременно компанията продължава производството на състезателни автомобили“, посочиха от дружеството в съобщение.

Търсеният капитал от новата емисия акции на пазара BEAM е предназначен за установяване на представителство на компанията в Германия, изграждане на роботизирана линия в завода в Русе за производство на шасита по модела ММ (Matrix Manufacturing), както и закупуване на машини и осигуряване на капацитета за серийно производство на електромобили в крайдунавския град.

Малко история..

Компанията е създадена през 2018 г. като продължител на част от дейността на “СИН КАРС” – бизнес с 10-годишен опит в разработването и производството на спортни състезателни автомобили, които участват в световния шампионат GT4. Първият български спортен и състезателен автомобил SIN R1 вече има славна история от над 30 първи места на три континента. Производителят има европейско одобрение за автомобилно производство, а базата от 6000 кв.м. се намира в гр. Русе. В последните три години новият иновативен проект на дружеството е за производство на електрически автомобили на базата на универсална платформа - L City. Компанията организира в Русе производството на шасита, части за купе и други компоненти за електрически автомобили, а самото сглобяване ще се прави в базата на компанията в Германия.

Създател и мажоритарен собственик на СИН КАРС Индъстри е инж. Росен Даскалов, който е и бивш автомобилен състезател, с 30-годишен опит в автомобилния спорт и индустрия. Визията за развитието на иновативното производство на електромобили е продуктите да са основно насочени за европейския пазар, за да се отговори на бързо разрастващите се нужди от този сектор.

От компанията посочват, че огромно иновативно предимство е Matrix Manufacturing или „матричното производство”. Това е най-нова удобна система от клетки с роботи, които могат да се доизграждат така, че не е необходимо първоначално да се инвестира в огромна инфраструктура за производство, а може да се работи гъвкаво и постепенно с по-нисък разход за развиване на бизнеса. За нея е необходима 10 пъти по-малка площ за изграждане на завод, 50 % по-ниски капиталови и оперативни разходи и много по-малко време за организирането на точки на сглобяване.

Компанията има възможност за бързото включване на най-разрастващия се пазар в Германия, както и оттам - на европейския, заради създадената от германска компания L CITY Аutomotive GmbH. Тя е базирана в Мюнхен, Германия, и с нея се осъществява сглобяването на произведените в България шасита, които придобиват вече марка Made in Germany и това дава достъп за продажби на немския и другите европейски пазари. Дружеството посочва още, че Германия и другите европейски държави дават солидни бонуси за покупки на електромобили, за да стимулира намаляването на вредните емисии и зеленото потребление. Освен партньорствата, които се създават на европейския пазар, вече има преговори и в САЩ, допълват от дружеството.

В своето представяне българската компания прави сравнение с млади компании, като амeрикaнcкия cтaртъп Riviаn, кoйтo вce oщe нe e прoизвeл нитo eдин ceриeн eлeктрoмoбил, но cключи дoгoвoр c Аmаzоn зa дocтaвкaтa нa 100 000 eлeктричecки буса. За финансирането на мащабния проект Rivian успя да набере близо 3 млрд. долара от инвеститори като самите Amazon, Ford Motors, Cox Automotive и BlackRock, като през последната година бяха добавени нови 2,5 млрд. долара – инвеститори са Soros Fund Management LLC, Coatue, Fidelity Management и др.

Още по темата БФБ ще свързва български компании с 460 рискови инвеститора по света



Друг пример за такава компания е ARRIVAL LTD. – британски производител на електрически лекотоварни превозни средства. През октомври 2020 г. с помощта на BlackRock Inc. компанията събра 118 милиона долара, добавяйки ги към вече вложени 111 милиона долара от корейските Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. През март тази година ARRIVAL се сля с компания тип SPAC CIIG MERGER Corp., благодарение на което ARRIVAL излезе на американската фондова борса NASDAQ и беше оценена на 13 милиарда долара.

Потенциал на пазара на електромобили

Глобалните продажби на електромобили растат шеметно от 2016 до 2018 г. с 60%, като през 2019 г. те достигат 2,3 млн. броя, по данни на анализаторската компания McKinsey & Company. Те остават единственият растящ сегмент в рамките на автомобилната индустрия в последната година. По данни на германската фирма IAA Mobility само за 2020 година най-много регистрации на нови електромобили има в Европа - 1 368 167, като лидер е Германия с 394 943 бройки. Новите правила за вредни емисии от въглероден диоксид в глобален план притискат производителите на автомобили да се насочват все повече към електрически коли, за да избягнат огромни глоби за нарушаване на „зелените“ правила. ЕС поставя изключително тежки правила на автомобилните компании, като им постави целта да намалят въглеродните си емисии с 40% между 2007 и 2021 г.

Германия скоро ще задмине Норвегия като основен пазар на електромобили в Европа, защото дава стимули под формата на екологичен бонус от 4000 евро за електрически превозни средства. Приет е пакет, според който бонусите за закупуване на електрически коли с цена до 40 хил. евро ще достигнат до 6000 евро, което ще изравни разходите за покупка на електромобил с тези за автомобил с двигател с вътрешно горене. Във Франция от друга страна, ако замените стария си автомобил с нов електромобил с цена до 45 000 евро, ще получите държавна помощ от 11 000 евро. Според консултантската компания Deloitte през 2022 г. цената на електромобилите ще се изравни с тези с двигателите с вътрешно горене. Други анализи посочват тенденцията да се реализира през 2025 г.

По статията работи: Веселина Василева