Американското потребителско доверие се помрачи силно

Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

Високата инфлация и новата вълна на пандемията влошиха настроенията на потребителите в САЩ най-рязко от декември 2011 г. Съответният общ индекс спадна през август до 70,2 пункта от 81,2 през юли, както съобщи Мичиганският университет в петък, позовавайки се на месечното си проучване. Икономистите, от друга страна, очакваха стагнация, предава Ройтерс.

Потребителското доверие е имало само два по-големи спада за последните 50 години. Финансовите пазари реагираха незабавно на изненадващо лошите данни. Американските фондови борси първоначално загубиха позиции, докато цената на златото се повиши, а доходността на държавните облигации на САЩ спадна.

„Възобновяването на пандемията, причинена от делта варианта, беше прието със смесица от разум и емоции“, коментира Ричард Къртин, ръководител на проучването на Мичиганския университет. Потребителите правилно са преценили, че икономическите резултати ще се влошат през следващите няколко месеца.

Но изключителният ръст в негативните икономически настроения също отразява емоционален отговор - „главно разочарованата надежда, че пандемията скоро може да приключи“.

Според предварителните резултати потребителите оценяват сегашното си положение като по-лошо от преди. Очакванията им за следващите месеци също спадат значително. За следващите дванадесет месеца те очакват стоките и услугите да поскъпнат с 4,6%.

Още по темата Потребителските настроения в САЩ се подобряват на фона на фискалната подкрепа



Измерителят за очакванията за следващите няколко години отчита спад от 79,0 на 65,2 пункта а индексът за сегашните икономически условия се понижава от 84,5 пункта до 77,9 пункта.

Както в много други региони по света, инфлацията в САЩ напоследък рязко се ускори - например поради затрудненията в доставките и в резултат на коронакризата. Стоките и услугите струват с 5,4% повече през юли, отколкото през същия месец на миналата година. Подобна висока стойност е регистрирана за последно през август 2008 г.

Проучването за потребителското доверие измерва равнището на доверие на домакинствата към националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers, както е пълното наименование, е месечно проучвание на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. То предоставя данни за потребителските очаквания за промените в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания, е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ.

Месечното проучване се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. Всяка анкета се състои от около 50 основни въпроса за различни аспекти на потребителските навици и очаквания. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, докато 40% се интервюират за втори път. Предварителните данни включват приблизително 60% от отговорите, участващи и в крайния вариант на проучването в края на месеца.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Кирилова