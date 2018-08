Ню Йорк се готви да сложи таван на новите лицензи за Uber

Снимка: Ройтерс

Градският съвет на Ню Йорк се очаква да одобри едногодишен таван върху даването на нови лицензи за Uber Technologies Inc. и други компании за споделено пътуване като част от по-мащабен пакет мерки за намаляване на трафика в мегаполиса и спиране на низходящата тенденция в заплащането на шофьорите.

Мерките, които трябва да бъдат гласувани в сряда, ще превърнат американския град в първия, който ще наложи подобни ограничения и ще зададе праг за възнагражденията на служителите в индустрията, съобщава Bloomberg.

В града в момента има над 80 000 автомобила, обслужващи приложения, което е значително увеличение от 12 600 през 2015 г., посочват от Комисията за таксита и лимузини в Ню Йорк.

Uber, Lyft Inc. и Via Transportation Inc. се опитаха да се противопоставят на решението на съвета с предложение за създаването на фонд на стойност 100 млн. долара, с който да се предлага помощ на задлъжнели шофьори. Идеята обаче беше отхвърлена от членовете на съвета.

Проектозаконът на градския съвет също така задава и минимален стандарт за заплащане, след като според проучване от миналия месец 85% от наемните шофьори печелят по-малко от 17,22 долара на час.

Индустрията за споделено пътуване предизвика реакции от множество места по света. България и Италия предприеха мерки за забрана на подобен вид дейност, а страни като Франция, Испания, Унгария и Холандия временно я прекратяват. Във Финландия Uber поднови дейността си, след като правителството прие нови лицензионни наредби, припомня Bloomberg.

По статията работи: Елена Илиева