Новата роля на телевизора в нашия живот

Снимка: Samsung

По повод годишнината от обявяването на пандемията на Covid-19, Шира Овиде публикува анализ в The New York Times, наречен „Нашата виртуална пандемична година“, говорещ за това колко нужни са ни технологиите днес и докъде се простират техните възможности.

В ситуацията, в която сме поставени, технологиите ни карат да се чувстваме истински пълноценни, макар и у дома. Въпреки предизвикателствата, пред които сме изправени, имаме шанса да използваме цяла екосистема от устройства, които да направят физическата дистанция по-поносима. Виждане, което и самата Овиде споделя.

Същевременно Swiss Re Institute публикува статия, според която през последната година потребителското поведение се променя в пет посоки – по-голямо насочване към дигитални решения, промени в мобилността (работа от дистанция, по-малко ползване на обществен транспорт), промени в поведението при пазаруване (онлайн търговия), все по-голямо внимание към здравето и промени в междуличностните отношения (повече разводи, повече осиновявания на домашни любимци).

Предвид притесненията около Covid-19, за потребителите става все по-важно да си създадат сигурна, стабилна среда, в която да се чувстват максимално добре. А това се случва с помощта на все повече технологични устройства. Въпреки че ролята на смартфоните и таблетите беше в центъра на проучванията през последната година, един друг продукт започна да се превръща отново в съществена част от нашия дом – телевизорът.

Благодарение на факта, че трябваше да прекараме толкова време у дома, глобалните продажби на телевизори се изстреляха нагоре, след като през април бяха ударили дъно, и така през октомври 2020 г. достигнаха своя пик. В крайна сметка, през миналата година в света бяха продадени 217 млн. телевизора по данни на TrendForce.

Тъй като не е изключен и вариантът Олимпийските игри в Токио и Европейското първенство по футбол да се проведат в следващите месеци, TrendForce прогнозира, че продажбите на телевизори ще достигнат 223 млн. през 2021 г., което ще представлява 2,8% повишение на годишна база.

А говорейки за все по-развити технологии, трябва да отбележим, че по данни на Statista до 2025 г. продажбите на умни телевизори ще достигнат 266 млн. бройки. Изборът на покупка на интелигентни телевизори ще нараства и заради нуждата ни да направим домовете си още по-комфортни, предвид различната динамика на живота ни.

Това, което излезе на преден план през нашата пандемична година, е, че търсим все по-персонализирани решения, които да отговорят на онова, от което истиски се нуждаем – по-добри тренировки у дома, повече развлечение, възможност да пазим очите си, макар че ползваме много повече устройства, възможност да работим по-лесно, без да прегаряме, балансирайки между домашния офис, домашната детска градина и семейния живот.

От години производителите на телевизори търсят този по-личен подход към нас. Южнокорейският производител на електроника Samsung направи особено смели стъпки в тази посока. Миналата година той представи на българския пазар ключови серии продукти, залагащи именно на индивидуалните нужди – The Frame, The Serif и The Sero.

The Frame. Снимка: Samsung

Разпознавайки желанието на потребителите да използват устройства, които съответстват на дизайна на дома им, The Frame заложи на различна визия - той прилича на картина, а рамката му може да бъде сменена, за да отговаря на конкретния потребителски вкус. При The Serif акцентът беше преди всичко върху смарт опциите. A The Sero е авангарден вариант за онези, за които социалните мрежи са неименна част от живота им.

Сега технологичният гигант е решил да „промени правилата на играта“ с новото си предложение в продуктова категория „Телевизионни устройства“ - Samsung Neo QLED. Надграждайки QLED технологиите, компанията залага на ново ниво на качеството на картината, цвета и контраста в 8K (QN800, QN900) и 4K (QN85, QN90, QN95) моделите, които вече са налични на българския пазар. С тях компанията си поставя задачата да ни помогне да открием устройства, които да ни помогнат да постигнем баланса между домашното развлечение, спорт и работа.

Ако се върнем на възможността да намерим телевизор, който пасва добре на интериорния дизайн у дома, но и да ни носи истинско завладяващо изживяване, Neo QLED залага на новия Infinity One Design, т.е. екранът му е с почти невидима рамка с дебелина от 1,5 см до 2,5 см.