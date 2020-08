SoftBank изгради пакет то акции на Amazon в размер на 1,2 милиарда долара

Снимка: Toru Hanai/Bloomberg

SoftBank Group Corp е изградила пакет от акции на стойност около 1,2 милиарда долара в дружеството за електронна търговия Amazon, показаха регулаторни документи в понеделник, тъй като технологичният конгломерат разширява инвестиционните си дейности отвъд последния си фокус върху нелистнатите стартъпи.

Изпълнителният директор Масайоши Сон обяви нова дъщерна компания за управление на инвестиции. SoftBank е похарчил около 10 милиарда долара за закупуване на акции, информира Ройтерс.

В допълнение към Amazon, групата е изградила дялове в Netflix Inc, Tesla Inc, Microsoft Corp и Alphabet Inc, показаха документите.

Още по темата Германски регулатор погна Amazon



SoftBank също разкри дял в доставчика на чипове Nvidia Corp на стойност около 220 милиона долара в петък. В момента SoftBank води преговори с Nvidia относно евентуална продажба на дизайнера на чипове Arm, съобщават медии.

Групата се насочва към инвестиране извън Фонда за визия на стойност 100 милиарда долара, като се фокусира върху нелистнати стартъпи в късен етап. Фондът е намалил печалбата на групата, тъй като стойността на дяловете й е спаднала под цената на придобиване.

Стойността на много от изброените акции се повишава, водена от ралито на технологичните акции, като акциите на Tesla поскъпнаха с 60% от края на юни. Сон се отказа от оперативната печалба като мярка за представянето на своята група, като казва, че стойността на активите е по-добра за тази цел.

SoftBank също разкри участия в китайските видео сайтове Bilibili Inc и iQIYI Inc. Понастоящем iQIYI се проучва от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ.

По статията работи: Радостина Ивчева