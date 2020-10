Британска верига супермаркети изпрати пилешка хапка в космоса

Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Астронавти, шимпанзета, а сега вече и пилешка хапка.

Учените изпратиха множество хора и различни предмети и животни в космоса, но британска верига супермаркети направи нещо уникално – тя изпрати в космоса панирана пилешка хапка.

За да отпразнува своята 50-годишнина, Iceland Foods Ltd., известна като Исландия, изпрати паниран пилешки къс в космоса.

Веригата хранителни магазини е наела компанията Sent Into Space, за да изстреля пилешкото парче в космоса. Според уебсайта на Iceland Foods Sent Into Space е една от „водещите компании в света за космически маркетинг, специализирана в маркетингови кампании на космическа тематика“.

Пилешката хапка е била пренесена в горните слоеве на атмосферата на височина от 33,5 км, област, позната като „близък космос“, като е била изстреляна от Уелс.

Парчето е прекарало час в тази област в условия на ниско налягане и температури, които падат до минус 65 градуса по Целзий, съобщават от Sent Into Space.

Близкият космос е регион между земната атмосфера и космическото пространство, посочват от Sent Into Space. Областта започва на около 30,5 км над повърхността, където атмосферното налягане достига точката, след която човек се нуждае от специален защитен костюм, за да оцелее. Космическото пространство започва на около 160 км над земната повърхност.

Пилешката хапка е била изстреляна с метеорологичен балон със спомагателна система за сателитно проследяване и камера.

По статията работи: Аспарух Илиев