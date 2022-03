Графика на деня: Милиардерите в САЩ, спечелили най-много през пандемията

Снимка: Bloomberg

Макар че руските милиардери в момента са във фокуса на вниманието заради продължаващата война в Украйна и увеличаващите се санкции срещу руски физически и юридически лица, милиардерите в САЩ са натрупали 1,7 трлн. долара допълнително към нетното си богатство от началото на пандемията преди две години, пише Statista.

Това представлява увеличение от 57% спрямо данните за март 2020 г. на Forbes, агрегирани от базираната в САЩ организация „Американци за данъчна справедливост“ (ATF). Както показва графиката по-долу, четирима от шестимата богаташи, спечелили най-много, са главни изпълнителни директори на някои от най-големите технологични компании.

На върха на тази конкретна група са главният изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос и на Microsoft Бил Гейтс, чието състояние се е увеличило съответно до 165 млрд. и 130 млрд. долара. Съоснователите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин са на пето и шесто място в общата класация със съответно 114 млрд. и 109 млрд. долара.

Точно преди тях е лидерът на мултинационалния конгломерат Berkshire-Hathaway Уорън Бъфет, чието нетно състояние е скочило до 118 млрд. долара към 10 март 2022 г.

Най-успешната история е увеличаването на богатството на Илон Мъск. За последните 24 месеца главният изпълнителен директор на Tesla е увеличил състоянието си с 851% от 24,6 млрд. долара до 234 млрд. долара, което до голяма степен се дължи на успеха на акциите на компанията.

Макар че тези цифри може да са доста трудни за осмисляне, ATF е направила някои сравнения, за да представи тези развития в перспектива. Планът Build Back Better на президента Джо Байдън например би трябвало да струва 2 трлн. долара през следващите десет години. Ръстът на нетното богатство на всички милиардери в САЩ общо през последните две години може да финансира по-голямата част от амбициозния план, и то без богаташите да обеднеят междувременно.

Огромното несъответствие в богатството се вижда и когато сравним доходите на 704-те милиардери в САЩ с 65-те млн. домакинства, които формират долната половина на американското общество. Нетното състояние на тези домакинства възлиза на около 3,4 трлн. долара, докато на милиардерите – 4,6 трлн. долара.

