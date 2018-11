Ford и Walmart ще си партнират при автономните доставки

Автономният автомобил на Ford - Fusion hybrid, който ще бъде използван при доставките на пица от Domino's Pizza. Снимка: Ройтерс

Американският автомобилен концерн Ford Motor Co, лидерът в търговията на дребно Walmart Inc и компанията за доставки Postmates Inc ще си сътрудничат при създаването на услуга за доставки на хранители продукти и други стоки на клиентите на Walmart, съобщава Ройтерс.

Проектът е най-новата дейност, в която се включва Ford с идеята да разшири своя бизнес. Планът включва и възможността за използване на автономни превозни средства като концернът вече работи съвместно с Postmates върху услугата за доставка чрез автономни коли.

Предвижда се Walmart да използва първоначално управлявани от хора автомобили, като се очаква след 2021 г. Ford да стартират масовото производство на автономни коли, които ще заменят конвенционалните в услугата.

Автомобилната компания и нейните партньори използват Маями като място за тестване на превозните средства и автоматизираната услуга за доставки.

Проектът ще предлага на клиентите доставка чрез Postmates на стоки от Walmart с автомобилите на Ford.

Изпълнителният директор на звеното за автономни коли във Ford Брайън Улф сподели в онлайн пространството, че компаниите ще работят съвместно през следващите няколко месеца, за да преценят какви стоки биха могли да бъдат превозени успешно, като акцентът в случая пада върху нетрайните храни.

Ford разработва бордови системи за съхранение на продуктите.

Postmates оперира в 385 населени места в САЩ, както и в Мексико, като предлага доставки от редица ресторанти и магазини.

Идеята на Walmart е да засили своята позиция в конкуренцията си с Amazon в търговията на дребно, като намали разходите за доставка на стоки.

Замяната на управлявани от хора превозни средства за доставка с автономни такива може да намали транспортните разходи. Тази технология обаче все още е скъпа, а индустрията очаква въвеждането на регулации, които биха могли да помогнат на собствениците на автомобили или производителите да се предпазят от искове за отговорност.

През юли тази година от Ford обявиха, че създават звено, което ще разработва автономни превозни средства – Ford Autonomous Vehicles LLC, като се предвижда общите инвестиции в проекта да достигнат 4 млрд. долара до 2023 г.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова