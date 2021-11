Илон Мъск пита в Twitter какво да прави с акциите си в Tesla

Илон Мъск попита своите над 62 млн. последователи в Twitter какво да прави с акциите си в Tesla, пише CNBC. По-рано той коментира, че е възможно да продаде "огромен дял" от акциите си в компанията в последното тримесечие на годината.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?