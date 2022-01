Инвестиращият в Ловеч 140 млн. евро Next eGO излиза на борсата до месеци

Снимка: Investor.bg

Базираният в Германия стартъп за производство на електрически автомобили Next eGO планира листване на фондовата борса през първата половина на 2022 г. Ще се обмислят както конвенционално първично публично предлагане, така и сделка по сливане с вече публично дружество и по този начин ще получи листване по ускорена процедура.

Компанията, която може да бъде оценена на около 1,5 млрд. евро в рамките на сделката, възнамерява да набере пари, за да финансира планираните стъпки за растеж, пише германският икономически всекидневник Handelsblatt, позовавайки се на няколко души, запознати с въпроса. Според тях инвестиционната банка Citi организира процеса.

„Както и при други играчи в сектора на електромобилите, за млада компания като нашата настъпва момент, в който трябва да се трансформира от частна в публична компания, за да ускори растежа си", казва председателят на борда на директорите на Next eGO Али Вествей пред Handelsblatt. „Това време не е далеч за eGO". Citi отказва да коментира темата.

През ноември миналата година базираният в Мюнхен стартъп за електрически автомобили Sono Motors стана публична компания на технологичната борса Nasdaq чрез Spac. С дебюта си на фондовата борса Sono Motors удвои собствената си оценка до 2 млрд. евро и в същото време предотврати изпадането си в несъстоятелност. Без сливането си с компанията със специална цел (Spac) средствата за стартиране на проекта са щели да свършат най-късно до декември 2021 г.

Мажоритарен собственик на Next eGO е нидерландският инвеститор ND Industrial Investments. През лятото на 2020 г. ND изкупи активите на предходното дружество e.Go. Забавянията при регистрацията и доставката на първия модел Ego Life докараха на компанията сериозни проблеми с ликвидността през 2019 г. Междувременно тогавашните акционери около автомобилния доставчик ZF и фондация RAG трябваше да инжектират допълнителни средства.

В началото на пандемията отново се появиха проблеми и производството бе спряно с месеци. Междувременно компанията няма дългове. В рамките на два кръга на финансиране, ръководени от ND, Next.eGO набра общо около 90 млн. долара от инвеститори през миналата година. Сред тях са Moore Strategic Ventures (MSV), бившият министър на финансите на САЩ Джон Сноу, пионерът в е-спортовете Алехандро Агаг и актьорът Едуард Нортън.

Основателят Гюнтер Шу, известен и с електрическия транспортер за пощенски услуги Streetscooter, напуска компанията през лятото на 2021 г. От декември бившият мениджър на Daimler Мартин Клайн ръководи концерна. Досега компанията е произвела почти 1000 автомобила от модела си Ego Life, а през четвъртото тримесечие на 2021 г. - над 200.

Компанията се сблъсква със силна конкуренция

Моделът получи слаби отзиви при пускането си на пазара. Например първите доставени автомобили са били без рекуперативно спиране. Тази така наречена рекуперация може значително да намали консумацията на енергия на автомобила. Поради това първите Ego-та са имали по-висок разход дори от значително по-тежките SUV с електрическо задвижване.

Междувременно проблемът беше решен. Сегашният проблем е конкурентният натиск в сегмента на евтините електрически коли. Ego Life ще трябва да се конкурира с E-Up на Volkswagen и други. В сряда беше обявено, че Volkswagen отново ще предложи за продажба малкия електрически автомобил, който е популярен в Германия. През септември 2020 г. VW наложи замразяване на поръчките поради изключително високото търсене. През миналата година E-Up беше най-популярният електрически автомобил в Германия с малко под 31 000 регистрации, след Tesla Model 3.

Цената на E-Up е сходна преди приспадането на екологичната отстъпка, но той е по-добър във всички технологични аспекти. Ego Life има по-малка батерия - 21 киловатчаса, и съответно по-къс пробег - 120 километра. Икономично произведеният автомобил на стартъпа също така не разполага с опция за бързо зареждане. То отнема в най-добрия случай шест часа.

Въпреки това пускането на нов, подобрен модел, е планирано за пролетта, а доставките ще започнат по-късно през годината. Една допълнителна възможност, с която Ego иска да направи покупката по-привлекателна за клиентите: те могат да участват в търговията със сертификати за CO2, тъй като не отделят въглероден диоксид или други замърсители, докато шофират. Next eGO все още не е оповестила финансови данни за компанията.

През лятото на миналата година стана ясно, че Next.e.Go ще инвестира 140 млн. евро в завод в България. Предприятието ще се намира в Ловеч. Планира се заводът да заработи през 2023 г., като ще бъда разкрити 1000 нови работни места.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова