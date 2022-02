Polestar атакува лидерите при електромобилите с реклама по време на Суперкупата

По време на Суперкупата (Super Bowl) - финала на първенството на Националната футболна лига на САЩ, автомобилните концерни обикновено са склонни да разчитат на огромния интерес към събитието, за да рекламират своите продукти. Тази година германската група BMW се обърна към Арнолд Шварценегер и Салма Хайек, които заеха централно място в нова реклама, показваща електрическия SUV iX. Toyota, най-големият автопроизводител в света по пазарен дял, заложи на ветерана Томи Лий Джоунс, който се появи на шофьорското място на пикап Tundra, а General Motors привлече Майк Майърс от филма „Остин Пауърс“, за да подчертае своя фокус върху електромобилите, пише Bloomberg.

Но един автомобилен концерн направи нещо по-различно. Вместо да привлича известни актьори, които да рекламират продуктите му, подкрепения от Китай шведски стартъп Polestar нанесе няколко ефективни удара на своите съперници. Неговият 30-секунден проблясък по време на Суперкупата включваше кадри на Polestar 2 и серия от съобщения, описващи какво не предлага марката. „Без „Дизелгейт“, без завладяване на Марс“ – язвителни препратки към съперниците Volkswagen AG и Tesla на Илон Мъск.

No compromises. Because our planet demands real action.#PolestarCars #NoCompromises pic.twitter.com/fC8EIRc11q