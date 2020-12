Стартъп разработва батерия, която се зарежда два пъти по-бързо от тази в Model 3

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Батериите, разработени от стартъпа QuantumScape Corp., чийто основен акционер е германският автомобилен концерн Volkswagen AG, могат да бъдат заредени до 80% за 15 минути, или близо два пъти по-бързо от батериите, използвани в Model 3 на Tesla Inc., съобщава Bloomberg, цитирайки Компанията.

Данните за производителността, която тепърва ще бъде тествана на пътя, предполагат, че батериите на QuantumScape могат да предложат около 50% повече пробег при едно зареждане от стандартните батерии, използвани при съвременните електрически автомобили. Те също могат да се зареждат 800 пъти при минимални загуби, като в това отношение батериите отговарят на съществуващите критерии.

И все пак QuantumScape не е доказала, че може да започне масово производство на батерията.

Компанията набра над 700 млн. долара, когато стана публично дружество чрез обратно сливане по-рано тази година. Сега тя се стреми да укрепи доверието на инвеститорите, че може да постигне пробив по отношение на основния проблем, който тормози компаниите за батерии от години.

Базираният в Сан Хосе, Калифорния, стартъп е един от редицата концерни, които се опитват да разработят твърдотелни батерии – иновация, която има потенциал драстично да ускори разпространението на електромобилите на глобалния автомобилен пазар, осигурявайки на производителите по-безопасна и по-евтина алтернатива на литиево-йонните батерии.

Големият въпрос е дали процесът, който QuantumScape използва в лабораторията, може да работи във фабрични условия, коментира Венкат Сринивасан, директор центъра за батерии към Аргонската национална лаборатория в САЩ.

Твърдотелните батерии използват твърди материали вместо запалими течности, за да позволят зареждане и разреждане. Те биха могли потенциално да съхраняват повече енергия от литиево-йонните батерии, за да удължат пробега, да намалят разходите, да подобрят безопасността и да намалят времето за презареждане - поставяйки електромобилите наравно в това отношение с бензиновите автомобили.

Производители на автомобили като Toyota Motor Corp. и Tesla Inc., утвърдени производители на батерии, включително Samsung SDI Co. и китайската Contemporary Amperex Technology Co., както и стартъпи като Solid Power Inc. и Cuberg Inc. се опитват да напреднат в разработването на по-икономични и ефективни батерии, но досега никой не е успял да създаде търговски продукт. Някои китайски производители на батерии очакват да започнат масово производство на твърдотелни батерии през следващите години, според данни на BloombergNEF.

Volkswagen се ангажира да използва технологията на QuantumScape в своите електромобили чрез съвместно предприятие - ако могат да бъдат произведени достатъчно батерии и на конкурентни цени.

Инвеститорите изглежда вярват, че QuantumScape може да направи скок към масовото производство на своята батерия. Акциите на компанията поскъпнаха с 88% до 44,17 долара за дял, откакто започнаха да се търгуват на 27 ноември.

Голямото набиране на капитал от QuantumScape е важна първа стъпка към комерсиализирането на технологията ѝ. Компанията изчислява, че ще са необходими 1,6 млрд. долара за изграждането на първата нейна фабрика за батерии, съвместно предприятие с равни дялове с Volkswagen, което трябва да започне да произвежда клетки за батерии през 2024 г.

