Страхът от COVID парализира автомобилното производство в индийския Детройт

Снимка: Bloomberg L.P.

Автомобилните производствени съоръжения в Тамил Наду, индустриалният хъб в Индия, преустановяват своите операции и редуцират смените, тъй като служителите заплашват да стачкуват заради опасения от заразяване с коронавирус в южния индийски щат, съобщава Bloomberg.

Концернът Renault Nissan Automotive India Pvt. се сблъсква с правен спор с работници във фабриката си близо до град Ченай, известен като индийският Детройт. Служителите твърдят, че тяхната безопасност не трябва да бъде поставяна на риск, за да се постигнат производствените цели на компанията. Работниците също оспорват решението на щата да освободи автомобилната индустрия от ограничителните мерки, свързани с коронавируса.

В отговор на съдебния иск пред Върховния съд в Мадрас, Renault Nissan изтъква, че е взела необходимите предпазни мерки за защита на служителите, включително за намаляване на работните смени на две от три и организиране на транспорт и ваксинации за служителите. Концернът добавя, че трябва да поддържа работата във фабриката, тъй като се е ангажирал да изпълнява поръчки за износ.

Конкурентът Hyundai Motor India Ltd. преустанови своите операции в Ченай до 29 май след последния скок на новозаразените. Компанията „винаги е давала приоритет на безопасността, здравето и благосъстоянието на своите служители“, изтъква ръководството ѝ.

Според Е. Мутукумар, президент на синдикат, представляващ служители на Hyundai, седем работници в завода на автомобилния производител са починали от коронавирус през последния месец, а 750 са дали положителни проби при тестване. Мутукумар посочи, че от 31 май фабриката ще работи на две вместо на три смени.

Индия беше силно засегната от пандемията през последните месеци, като към момента в страната вече има близо 27 млн. потвърдени случая на заразата и над 307 хил. души, които са загинали заради COVID-19. Тамил Наду е сред най-сериозно засегнатите от коронавируса индийски щати с около 1,9 млн. заразени и близо 21 хил. регистрирани смъртни случая.

Сблъсъкът между автомобилните производители и работниците подчертава затрудненията на компаниите и местните власти да балансират между икономическите интереси и изискванията, свързани със здравеопазването. Строгата национална блокада може да забави икономиката и да застраши работните места, но решенето фабриките да продължат своята работа рискува да задълбочи здравната криза в страната.

Върховният съд в Мадрас е поискал от властите в Тамил Наду да контролират условията на работа в завода на Renault Nissan и е отправил въпрос към компанията дали производството вече е намалено. Заводът има годишен производствен капацитет от 480 хил. превозни средства.

Maruti Suzuki India Ltd., най-големият производител на автомобили в страната, е намалил наполовина производствения си капацитет заради пандемията, докато Hero MotoCorp Ltd. - местен лидер на пазара на двуколесни мотоциклети, заяви миналия месец, че временно спира дейността си във всички производствени съоръжения. Производителят на камиони Ashok Leyland Ltd. също намали своите операции.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева