Waymo стартира тестове на самоуправляващи се автомобили в Атланта

Waymo, автомобилната компания на Alphabet Inc, ще започне да тества своите самоуправляващи се автомобили в Атланта, заяви компанията в Twitter в понеделник.

„Атланта е основен център за технологии и иновации и е по естествен начин подходящ за програмата за тестване на Waymo", казва компанията в Twitter.

След над осем години тестове Waymo е пионер на технологията за самоуправление и вече тества превозни средства в крайградските райони на Феникс, Мичиган, Силициевата долина и Сан Франциско.

И докато производителите на автономни автомобили изпробват публично своите автомобили, те обикновено задължават да има човек на седалката на водача, готов да поеме управлението, ако технологията се провали в даден момент.

През миналата есен компанията избра да изведе шофьора от седалката на водача - голяма крачка към крайната цел за истинска самоуправляваща се машина. Waymo планира да напусне тестовата фаза по-късно през тази година.

Тестовете в Атланта правят Джорджия седмия щат, в който Waymo тества автомобилите си, след Калифорния, Тексас, Вашингтон, Невада, Мичиган и Аризона.

Hello ATL! Metro Atlanta is the next stop for Waymo's test program. Now that we have the world's first fully self-driving vehicles on public roads in AZ, we're looking to take our tech to more cities. pic.twitter.com/YFLvxkVMMd