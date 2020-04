Британските търговски улици са пред колапс, искат помощ от държавата за наемите

Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Оцеляването на британските търговски улици ще бъде е въпрос на „седмици, а не на години“, предупредиха търговци на дребно и собственици на имоти и поискаха помощ от правителството с наемите, съобщава Financial Times

В писмо до финансовия министър Риши Сунак коалиция от най-големите вериги за търговия на дребно във Великобритания и собственици на имоти предупредиха, че „много жизнени компании“ се поискат защита от фалит, ако правителството не окаже по-голяма подкрепа, а това ще доведе до загуба на работни места и „опустошителни последици“ за търговските улици.

„Обединихме се като гласове както на наемателите на бизнес имоти, така и на собствениците, за да предложим правителството да създаде програма за подкрепа с наемите за площите, които на практика не работят точно като служителите в тях“, се казва в писмото, подписано от ръководителите на Британския консорциум за търговия на дребно и Британската имотна федерация.

Двете организации представляват компании от Next и Marks and Spencer до British Land and Land Securities. Писмото е подписано и от Revo, профсъюза на собствениците на търговски центрове.

Оцеляването на търговците на дребно „сега е въпрос на седмици, а не на години“, се казва в писмото. „Повечето компании регистрират значителен спад на оборота до 100%“, след като правителството нареди на магазини, продаващи стоки от неосновна необходимост, да затворят врати за клиенти.

На фона на продължаващата блокада във Великобритания търговците на дребно смятат, че тримесечният мораториум срещу принудителното извеждане заради неплащане на наеми, предложен от правителството, няма да е достатъчен, за да им помогне да оцелеят. „С малък или нулев оборот от търговия, продължаващите разходи за имоти неминуемо ще стана непосилни“, предупреждават авторите на писмото.

Много от най-големите имена в търговията на дребно като собственика на Top Shop Arcadia вече назначиха експерти по преструктуриране или започнаха разговори със собствениците на обектите си за предоговаряне на наемите.

Промяната може да остави стотици магазини във Великобритания празни. Други бяха принудени да поискат защита от фалит като Debenhams, Laura Ashley, Oasis и Cath Kidston.

Нови фалити ще окажат сериозно влияние върху собствениците, включително британски пенсионни фондове, листнати компании и частни инвеститори. Те вероятно ще бъдат следващата жертва на кризата, смятат експерти по преструктуриранията.

Големи собственици на търговски центрове като Intu и Hammerson обявиха, че наемите са намалели с две трети, тъй като наематели са затворили врати.

Двете индустрии искат правителството да подкрепи „грантова програма за неработещите площи“, при която държавата да покрива фиксираните разходи на компаниите, регистриращи значителен спад на оборота. Подобни програми са въведени в Дания и други европейски страни.

Групите предлагат гъвкава скала за частични плащания за покриване на имотните разходи, която все пак ще остави част от бремето върху наемателите и собствениците.

Британското правителството вече предприе мерки в подкрепа на компаниите със серия от действия, включително грантове, наемни ваканции и програми за кредитиране, за да осигури държавни гаранции. Програма за покриване на заплатите на милиони служители, които временно са съкратени, влиза в сила от днес.

Търговците на дребно заявиха, че не могат да се възползват от кредити за спиране на дейността, защото банките не са склонни да кредитират магазини. „Дори пълно използване на такива заеми ще подкрепи бизнеса им само за седмици или месеци“, се казва в писмото.



По статията работи: Божидарка Чобалигова